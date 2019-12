Antipasto di Natale | salmone protagonista due ricette da non perdere

Tra gli antipasti di Natale troviamo un assoluto protagonista il salmone, un ingrediente che possiamo mettere insieme in tanti modi, ecco gli ottimi eestini di pancarrè con robiola e le tartine di salmone

Tra le ricette di Che donna abbiamo già parlato di uno degli antipasti classici di Natale, i cestini di pancarrè con robiola e salmone affumicato. Un antipasto veloce che può essere utilizzato anche come aperitivo con gli anici.

Una pietanza che ci conquisterà grazie al mix di gusti tra il sapido del salmone affumicato e la dolce morbidezza della robiola. Un antipasto pronto in pochi minutim ottimo per i pranzi di Natale o i cenoni di Capodanno.

Cestini di pancarrè con robiola e salmone affumicato e tartine di salmone

Resta aggiornata su tutto ciò che riguarda il Natale, i menu per tutti i gusti e i modi migliori per festeggiarlo. Clicca la foto



Ora proviamo a parlare di un’altra ricetta che ha sempre come protagonista sia il salmone che il pancarrè, le tartine di salmone. In comune con i cestini oltre agli ingredienti hanno anche il fatto di essere un antipasto veloce da fare e semplice da realizzare. Ecco come prepararle

Ingredienti:

4 fette di pancarré

200 g di salmone affumicato a fette

2 uova sode

1 cucchiaio di maionese

1 cucchiaino di ketchup

burro salato

uova di lompo

prezzemolo

Preparazione:

Dovete partire dal pancarrè: eliminate la crosta dalle fette e fatelo dorare brevemente in una padella, senza olio. Spalmate ciascuna fetta con il burro salato ammorbidito, aiutandovi per questo con un coltello.

Disponete le fette di salmone sul pane e, con un coltello seghettato, tagliatele in maniera che abbiano un bordo regolare. Quindi da ogni quadrato di pancarré ricavate due triangoli e disponete sopra una fettina circolare di uovo sodo freddo.

In una ciotola mescolate la maionese con il ketchup, fino a che non sono ben amalgamati. Mettete la salsina ottenuta in una sac-à-poche da pasticceria on bocchetta a stella. Formate un ciuffo sopra ciascuna fetta di uovo e poi guarnite con un cucchiaino di uova di lompo e del prezzemolo tritato. Servite subito le vostre tartine al salmone e buon appetito.