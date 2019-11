Cestini di pancarrè con robiola e salmone affumicato, una ricetta semplice, velocissima e molto accattivante. Pronti in pochi minuti, ma il risultato è sorprendente.

I cestini di pancarrè con robiola e salmone affumicato sono una ricetta veloce e molto pratica da proporre come antipasto, oppure in occasione di un aperitivo con amici. Il mix tra il sapido del salmone affumicato e il dolce della robiola dà vita ad un piatto stuzzicante e invitante, perfetto in diverse occasioni.

Pronti in pochissimi minuti, in realtà questi cestini di pancarrè possono essere anche preparati la sera prima per il pranzo del giorno dopo. Oppure la mattina per la cena, basta tenerli in frigo quasi fino al momento del servizio.

Quella ci vi proponiamo è la ricetta tipo, una base sulla quale potete anche lavorare per arricchirla. Ad esempio sul salmone e sulla robiola potete mettere dell’erba cipollina tagliata fine. Oppure dei gherigli di noce o ancora delle nocciole tostate tritate finissime. Tutto aiuta a renderli ancora più indimenticabili.

Cestini di pancarrè con robiola e salmone affumicato, una ricetta veloce

Ci sono poche preparazioni pronte così in fretta come questi cestini di pancarrè con robiola e salmone affumicato. Provare per credere.

Ingredienti (per 4 cestini):

4 fette di pancarrè morbido

60 grammi di salmone affumicato

70 grammi di robiola

parmigiano

burro

pepe

Preparazione:

Cominciate prendendo degli stampini in alluminio, quelli che utilizzate per preparare i muffin oppure il budino. Imburrateli e poi mettete le fette di pancarrè, togliendo la crosta. Dovete schiacciarle con la mano verso il fondo e non importa se i bordi escono fuori.

In una ciotola amalgamate la robiola fresca con il parmigiano (o grana padano). Poi con un cucchiaio versate il composto di formaggi negli stampini riempiendoli solo fino a metà. Quindi unite il salmone affumicato tagliato a striscioline e ancora una spruzzata di parmigiano.

A quel punto infornate gli stampini a 180° per 10-12 minuti fino a quando il pane non diventa dorato. Così i vostri cestini saranno pronti per essere serviti ancora caldi, con un agirata di pepe macinato fresco.

