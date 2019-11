Amore a gonfie vele tra Enzo e Pamela, innamorati a Dubai. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ancora geloso? Lui svela come la gestisce.

La prima vacanza d’amore di Enzo Capo e Pamela Barretta a Dubai continua. Lontani dal freddo dell’Italia, l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over di Uomini e Donne si stanno godendo il sole e il caldo della splendida località scelta per il primo viaggio insieme. A Dubai, Pamela si sta mostrando in tutta la sua bellezza, ma Enzo sembra aver trovato il modo per gestire la sua gelosia.

Trono Over, Enzo Capo: “ecco come gestisco la mia gelosia per Pamela Barretta”

A Dubai per la prima vacanza da fidanzati, Enzo Capo e Pamela Barretta, oltre a godersi le giornate al sole, stanno scoprendo anche le bellezze artistiche del posto. Per evitare di fare scenate di gelosie, su Instagram, Enzo ha condiviso il modo con cui riesce a gestirla. Sotto la foto che vedete qui in alto, infatti, l’ex cavaliere ha scritto: “Finalmente ho capito come combattere la mia gelosia!!”.

Anche Pamela, sul proprio profilo Instagram, sta pubblicando molte foto ricordo della sua prima vacanza con Enzo. Oltre ai complimenti, però, Pamela sta ricevendo varie critiche. Sotto l’ultimo post, un utente ha scritto: “Ma non ti vergogni…”. La risposto di Pamela non si è fatta attendere. “non sono queste le cose di cui vergognarsi 💋p.s. Forse da oggi le italiane vanno al mare con il burka? Dai, non rosicare😂 ti si rovina il fegato”.

Enzo e Pamela, dunque, sono sempre più innamorati come ha dichiarato la Barretta in un precedente post. “Viva l’amore ❤️ Che dire… non smetti mai di stupirmi, di darmi attenzioni, di farmi ridere,sorridere,di corteggiarmi e di regalarmi Amore❤️ Sei il mio regalo di questo 2019 un grazie anche a Uomini e donne GRAZIE AMORE! Sei un uomo fantastico”.