Nuova polemica per Amici 19 per l’ingresso nella scuola di Devila che risulta essere un semifinalista di Sanremo Giovani.

Amici 19 è partito benissimo in termini di ascolti avendo incollato davanti ai teleschermi 3.157.000 spettatori con il 20.9% di share (presentazione 2.595.000 – 14.8%), ma non sono mancate le prime polemiche. A scatenarle è la presenza di alcuni allievi già noti al pubblico che, sui social, sta esprimendo il proprio malcontento.

Amici 19: polemica per la presenza nella classe di Devila, semifinale di Sanremo Giovani

La classe di Amici 19 si è ufficialmente formata e, alcuni nomi degli allievi hanno immediatamente attirato le attenzioni del pubblico. Se Alioscia, Gaia Gozzi e Nyv sono volti già noti ai telespettatori, a scatenare furiose critiche nei confronti del talent show di canale 5 è la probabile presenza, tra i concorrenti ufficiali, di Skioffi il cui giudizio è sospeso fino a sabato prossimo. Per Skioffi, il pubblico, chiede l’espulsione per dei versi contenuti nelle sue canzoni. Le polemiche, però, non si fermano qui. A scatenare i commenti dei fans del talent è anche la presenza di Devila, ammesso nella scuola nonostante risulti essere un semifinalista di Sanremo Giovani.

Leggi anche—>Amici 19 | Allievi, professori, professionisti, puntate, diretta e daytime

Devila, giovane rapper napoletano, è ufficialmente un allievo della classe della nuova edizione di Amici. Come fa sapere il portale Isa e Chia, però, alcuni telespettatori attenti hanno notato che, in realtà, Devila non è nuovo alle gare canore avendo superato le varie selezioni di Sanremo Giovani 2020 ed è arrivato proprio tra i semifinalisti.

Devila sembra non abbia ancora comunicato l’addio a Sanremo Giovani ed è prevista la sua esibizione all’interno del programma di Raiuno “Italia sì” il 30 Novembre ed il 17 Dicembre. Dal programma condotto da Marco Liorni, verrano scelti cinque cantanti che, insieme ai due cantanti provenienti da Area Sanremo e al vincitore di Sanremo Young, parteciperanno alla serata finale. Cosa farà, dunque, Devila? Sceglierà di continuare la sua avventura sanremese o preferirà concentrarsi sulla scuola di Amici?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI