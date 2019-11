Juan Luis Ciano, cavaliere del trono over di Uomini e Donne, a casa di una donna che non è Gemma: la reazione della Galgani.

Nuova delusione in arrivo per Gemma Galgani? La dama storica del trono over di Uomini e Donne sta conoscendo l’affascinante Juan Luis Ciano che, però, nei giorni scorsi, sui social, ha pubblicato una foto in cui è in compagnia di un’altra donna. La reazione degli utenti è stata immediata così come la risposta di Juan Luis.

Trono Over, Juan Luis a casa di un’altra donna: “è un’amica, non illuderò Gemma Galgani”

Juan Luis Ciano che ha confessato di avere un passato molto doloroso, è il nuovo protagonista del trono over di Uomini e Donne. Con il suo fascino ha immediatamente fatto breccia nel cuore di Gemma Galgani che ha ammesso di essere molto attratta dal suo nuove pretendente. Una foto pubblicata da Juan su Facebook, però, ha allarmato i fans della dama di Torino che temono che il cavaliere stia solo prendendo in giro la loro beniamina.

Juan Luis, su Facebook, ha pubblicato una foto in cui appare in compagnia di un’altra donna. “Una bellissima serata canora a casa di Raffaella con tutti gli amici“, ha scritto il cavaliere scatenando i commenti degli utenti che l’hanno subito accusato di prendere in giro Gemma. “Ma non vi vergognate di scrivere stupidaggini, la foto che ho postato è una foto di una mia amica carissima, che ha voluto farsi una foto con me. Che c’è di male ????“, ha risposto il cavaliere.

Juan, poi, rispondendo ad altri utenti, ha aggiunto: “io non illudo e non ho mai illuso nessuno“ ribadendo la propria sincerità nei confronti di Gemma.

La Galgani, da parte sua, su Instagram, ha condiviso alcune pagine della sua vita scrivendo: “A volte l’arrivo di in bimbo può aprire le porte della speranza!!!! Speranza di un periodo più sereno, speranza di ricominciare a vedere le cose con occhi diversi, speranza di pensare che chi non c’è più si trova in posto migliore.……… una lacrima può scendere ma se i sorrisi sono due tutto può migliorare….. grazie a chi ha reso tutto questo possibile!!! Grazie a mia sorella Anna che ci ha regalato due nipoti stupendi, belli come lo sono tutti i bambini del mondo!”.

