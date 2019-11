Uomini e Donne, la bellissima dama del trono over Veronica Ursida svela le caratteristiche che deve avere un uomo per conquistarla.

Veronica Ursida, la bellissima dama del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato le attenzioni di Armando Incarnato, su Instagram, risponde alle domande dei fans e svela le caratteristiche che deve avere un uomo per stare al suo fianco.

Trono Over, Veronica Ursida: “voglio un uomo affascinante, simpatico e sensibile”

Veronica Ursida, mamma di un bambino di 11 anni, wedding planner, ha conquistato tutti con la sua indiscutibile bellezza. La nuova dama del trono over con i capelli lunghi e biondi e un fisico perfetto non passa inosservata. Armando Incarnato che ha lanciato un appello a Barbara De Santi per andare a cena e dimostrarle di non essere quello che lei pensa, sta conoscendo Veronica. I due sono usciti spesso, anche durante il periodo in cui Armando frequentava Ida Platano, prima che quest’ultima decidesse di tornare con Riccardo Guarnieri. Armando, dunque, sarà il principe azzurro che Veronica sta cercando?

A rispondere a questa domana è proprio Veronica che, usando l’apposita funzione di Instagram, ha risposto alle domande dei fans. La Ursida ha così spiegato di volere al proprio fianco un uomo “affascinante, simpatico, sensibile e che abbia il desiderio di rendermi felice davvero”. Veronica, inoltre, ha spiegato di non escludere di poter avere un secondo figlio, ma ad una condizione: “assolutamente sì, ma con l’uomo della mia vita”. La dama del trono over, inoltre, ha detto di volere rispetto e protezione dal proprio uomo e di voler vivere una vera favola d’amore. Veronica che ha avuto una storia durata nove anni con il padre di suo figlio, dunque, riuscirà a trovare ciò che cerca nel dating show di canale 5?

