Instagram e WhatsApp stanno per cambiare nome.

Instagram e WhatsApp, due delle applicazioni più famose ed amate di sempre stanno per cambiare nome. La decisione arriva direttamente dai vertici di Facebook, la società che ormai da anni ha acquisito entrambe le applicazioni e che oggi ha deciso di renderne più nota l’appartenenza. I nomi per adesso non subiranno grandi cambiamenti mantenendosi probabilmente uguali nell’icona iniziale. Una volta entrati, però, la schermata mostrerà rispettivamente le scritte “Instagram from Facebook” e “WhatsApp from Facebook” in modo da far sapere a tutti il fatto che entrambi appartengono alla società di Mark Zuckerberg. Guarda il video per saperne di più.

