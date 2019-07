Chiara Nasti confessa di non bere acqua da due anni: sul web scoppia la polemica e alle critiche lei risponde così, video.

Chiara Nasti, sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti, finisce al centro di una vera e propria bufera per una dichiarazione fatta sui social. Dopo aver pubblicato una foto, una sua follower ha commentato così: “Anche tu hai le smagliature e la cellulite, allora mi sento meno sola”. Chiara ha risposto: “La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiar sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da 1/2 anni, bevo acqua di cocco o Coca Cola! Noi siamo quello che mangiamo!”.

Le parole della Nasti hanno scatenato accese polemiche. “Chiara Nasti, seguita da 1.7 milioni di persone, afferma di non bere acqua da 1/2 anni perché non è di suo gradimento. Questi sono i ‘bellissimi’ messaggi che trasmettono queste pseudo influencer alle ragazzine, io non ho parole”, scrive una follower. “Ma come fa a essere VIVA Chiara Nasti se non beve acqua da due anni?”, scrive un’altra. L’influencer e stilista, però, non si perde d’animo. La replica è arrivata attraverso una Instagram Story: “Coca-cola tutta la vita”, sottolinea.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI