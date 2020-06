Giovanna Abate scelta | Giulio Raselli su Sammy: “Non è pronto”

Giovanna Abate ha fatto la sua scelta al Trono Classico di Uomini e Donne qualche giorno fa, anche se non è ancora andata in onda, ma Giulio Raselli, l’ex tronista che lei corteggiava, è convinto che Sammy Hassan non sia ancora pronto per questo.

Giovanna Abate, come i telespettatori più informati sapranno bene, ha registrato qualche giorno fa la sua scelta al Trono Classico di Uomini e Donne. La tronista doveva scegliere se iniziare una relazione al di fuori del programma con Davide Basolo, l’Alchimista, o con Sammy Hassan. Le indiscrezioni riguardo chi è stato il corteggiatore scelto da Giovanna ovviamente ci sono già e non sono mancati nemmeno i primi commenti a riguardo.

Giulio Raselli, intervistato dal magazine dedicato alla trasmissione, si è lasciato andare in merito a qualche confessione sul rapporto nato tra Giovanna e Sammy, visto che conosce entrambi. Ha conosciuto Giovanna in quanto era una sua corteggiatrice, mentre con Hassan ha condiviso il suo percorso a Temptation Island.

Giulio, che non è a conoscenza di chi è la scelta di Giovanna a Uomini e Donne, ha rivelato che Sammy potrebbe essere colui che l’Abate ha scelto, in quanto è innegabile che ci sia un’attrazione tra loro, ma sospetta anche che lui non sia pronto per iniziare una vera e propria relazione.

“Onestamente non credo che in questo momento lui sia pronto ad avere una relazione” ha esordito Giulio Raselli su Sammy Hassan. “O almeno non credo sia pronto ad averla con Giovanna” ha prontamente chiarito. “Lo conosco, lo vedo dai suoi occhi, non credo si sia innamorato” ha subito concluso.

Giulio Raselli si sbilancia su Giovanna Abate e Sammy Hassan a Uomini e Donne: “Lei è in difficoltà”

Giulio Raselli, oltre a rivelare che non crede che Sammy Hassan sia pronto per un’eventuale scelta, ha notato anche che Giovanna Abate a Uomini e Donne si trova in difficoltà su chi scegliere dei due corteggiatori. La stessa difficoltà che provava lui quando era concentrato a terminare il suo percorso.

“Lei al momento si trova in difficoltà” ha spiegato Giulio Raselli su Giovanna Abate. “Ma credo che alla fine sceglierà Sammy” ha concluso, tra l’altro di recente è intervenuta anche l’ex moglie di Hassan. “Onestamente non credo che a Giovanna piaccia il carattere di Davide, l’altro corteggiatore, lei è alla ricerca di qualcuno che sappia tenerle testa” ha concluso l’ex tronista.

Giulio Raselli sulla scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne si è espresso in maniera abbastanza chiara, convinto che alla fine trionferà Sammy Hassan su Davide Basolo.