Alessandro Graziani nega la storia con Serena Enardu: la reazione di Pago

Alessandro Graziani, durante il suo intervento a Uomini e Donne, ha negato di aver avuto una relazione con Serena Enardu. La reazione di Pago, dopo le ultime dichiarazioni dell’ex corteggiatore di Giovanna Abate, non è tardata ad arrivare.

Alessandro Graziani, nonostante abbia terminato il suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne, ieri è tornato negli studi Elios di Roma per fare chiarezza in merito alle recenti dichiarazioni di Pago, in cui rivela che tra lui e Serena Enardu non c’è stato un semplice flirt ma una relazione vera e propria.

L’ex corteggiatore di Giovanna Abate ha smentito la versione del cantante, affermando che c’è stata soltanto una breve conoscenza ma niente di più e che non è disposto a dare maggiori chiarimenti pubblicamente, visto che Serena ha un figlio adolescente a casa che rischierebbe di essere sovrapposto ai media, vista l’attenzione mediatica che sta ricevendo questa storia.

La reazione di Pacifico, di fronte alle dichiarazioni di Alessandro a Uomini e Donne, non è tardata ad arrivare e sui social ha avvisato i suoi fedeli sostenitori che presto prenderà lui la parola per raccontare in tutto e per tutto cos’è accaduto tra lo sportivo e Serena.

Pago ha commentato le dichiarazioni di Alessandro Graziani a Uomini e Donne e non è sembrato assolutamente contento della versione raccontata in studio.

Pago sbotta dopo l’intervista di Alessandro Graziani a Uomini e Donne: “Parlerò io”

Pago, come anticipato, si è lasciato andare ad un breve sfogo dopo l’ospitata di Alessandro Graziani a Uomini e Donne, affermando che a breve prenderà lui la parola per raccontare, ancora una volta e probabilmente nel suo libro, come sarebbero andati realmente i fatti.

“Presto parlerò io” ha scritto Pago furioso su Instagram, che ha accusato Alessandro e Serena di avere avuto una relazione. “Dovete soltanto fidarmi di me” ha proseguito nel suo breve sfogo. “Pacifico quasi sempre” ha concluso, ironizzando che contrariamente al suo nome di battesimo questa volta sarà tutt’altro che pacifico.

Il pubblico delle rete, arrivati a questo punto, non vede l’ora di sapere cos’altro avrà da dire Pago su Serena Enardu e Alessandro Graziani.