Serena Enardu ha replicato sul suo profilo Instagram all’intervista rilasciata da Pago, in cui l’accusa di avergli mentito sul suo rapporto con Alessandro Graziani.

Serena Enardu è stata la protagonista dell’ultima intervista rilasciata da Pago per il settimanale Chi. Il cantante ha raccontato che nel suo libro, Vagabondo per amore in uscita a Giugno, ha dedicato un intero capitolo alla loro rottura, raccontando per filo e per segno ciò che è accaduto tra loro.

Pacifico ha svelato però qualche dettaglio in anteprima, rivelando di aver controllato il telefono di Serena e di aver scoperto che lei ha avuto più di un semplice flirt con Alessandro Graziani e che da quel momento avrebbe deciso di interrompere la loro storia d’amore.

Serena ha replicato alle accuse di Pacifico sul settimanale Chi, affermando che quanto raccontato non corrisponde assolutamente alla verità dei fatti, ma che sarebbe stata lei a cacciarlo di casa.

“Di certo non mi aspettavo che stamattina al mio risveglio mi sarei ritrovata una cosa del genere” ha spiegato Serena. “Le cose non stanno così, ha raccontato un sacco di fesserie soltanto per vendere un libro“ ha proseguito la Enardu. “Ha raccontato un segreto di Pulcinella, io sono imbarazzata per lui”. ha continuato. “Se solo tu avessi le palle di raccontare cos’è successo, perché sono stata io ha sbatterti fuori di casa il giorno prima in cui tu hai controllato il telefono!”

Serena Enardu ha smascherato Pago su Instagram, raccontando che è stata lei ad interrompere il tutto e che le parole del cantante sono soltanto una verità inventata per vendere qualche copia in più.

Serena Enardu lancia una forte insinuazione su Pago: “Potevi scrivermela, non venderla”

Serena Enardu ha accusato Pago non solo di aver raccontato un mucchio di bugie sulla fine della loro relazione, ribadendo che il suo rapporto con Alessandro Graziani era ben chiaro a tutti anche prima delle sue rivelazioni, ma che avrebbe sfruttato il tutto soltanto per vendere qualche copia in più. Visto che dietro la lettera che le avrebbe scritto per dirle addio, c’è posizionato il prezzo del costo del libro scritto da lui su cui leggerla.

“Non oso immaginare quante altre cazzat* ci sono scritte su quel libro, ma va beh non è più un problema mio” ha tuonato Serena Enardu contro Pago su Instagram. “Se volevi scrivermi una lettera, potevi farlo tranquillamente senza pubblicarla su un libro che dietro riporta un prezzo che devono pagare gli altri” ha aggiunto, ribadendo di sfruttare la fine della loro storia per vendere il suo libro. “Non c’era bisogno, sei becero” ha concluso.

Serena Enardu ha raccontato la sua verità sulla storia con Pago. Il cantante, secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, avrebbe raccontato soltanto un mucchio di bugie ai suoi sostenitori.