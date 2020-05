Serena Enardu attacca Pago dopo la rottura: “Usa mezzucci per vendere”

Serena Enardu si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram dopo aver letto alcune recenti dichiarazioni del suo ex fidanzato Pago in merito alla loro rottura avvenuta dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Serena Enardu e il cantante Pago hanno deciso di separare nuovamente le loro strade dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La notizia non è di certo una novità, visto che la rottura è stata annunciata dall’ex tronista di Uomini e Donne qualche settimana fa, ma le frecciatine tra i due ex non sono di certe terminate dopo l’annuncio. Tutt’altro.

Se Serena si è limitata a dire che il motivo della rottura tra i noi è la mancanza di fiducia da parte di Pacifico Settembre, che dopo l’esperienza a Temptation Island Vip non riesce proprio a lasciarsi andare, lui ci è andato giù pesante.

Il cantante ha rivelato che Serena ha fatto qualcosa di grave nei suoi confronti, ma lei non ci sta e sul suo profilo Instagram si è lasciata andare ad un lungo sfogo in merito alla questione, smentendo la versione data dal suo ex fidanzato.

“Si sta ricambiando sulle vicende in maniera davvero imbarazzante” ha precisato la Enardu. “C’è chi utilizza questi mezzi soltanto per vendere chissà che cosa e chissà quando poi” ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne, facendo ovviamente riferimento alla sua rottura con Pacifico Settembre.

Serena Enardu ha accusato Pago di sfruttare la loro relazione per vendere qualche copia in più, facendo quindi riferimento al rilascio del nuovo singolo e del primo libro da parte del suo ex.

Serena Enardu fa una precisazione dopo la rottura con Pago: “Non è successo niente”

L’ex fidanzata di Pacifico Settembre ci ha tenuto a precisare che tra loro non è successo assolutamente nulla di grave come invece è stato voluto far credere al pubblico della rete e del piccolo schermo, convinto ormai che lei abbia combinato chissà che cosa per aver spinto il cantante a prendere tale decisione.

“Ormai abbiamo capito che i diretti interessati, o chi per loro chissà” ha esclamato Serena Enardu furiosa dopo la rottura con Pago. “Utilizza questi giochetti poco chiari per far credere chissà cosa sia successo alle persone” ha proseguito la Enardu, che non molto tempo fa si era lasciata andare ad una riflessione in merito. “Ma non è successo proprio niente!” ha concluso.

Serena e Pago, nonostante la loro storia d’amore sia durata anni, non si sono lasciati in buoni rapporti visto che continuano ad attaccarsi a vicenda. Il pubblico del piccolo schermo era convinto, infatti, che dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip il loro amore ne fosse uscito più forte che mai ma così non è stato.