Miriana Trevisan rompe il silenzio su Serena e Pago: “Levo ogni dubbio”

Miriana Trevisan su Instagram si è sbilanciata sulla recente rottura tra Serena Enardu e Pago, il suo ex marito, chiarendo che tra loro non c’è assolutamente nulla

Miriana Trevisan, in maniera quasi inevitabile, è tornata al centro della cronaca rosa a causa della separazione tra Serena Enardu e Pago. La coppia, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ha scelto di separare le proprie strade dopo un brutto litigio causato dalla mancanza di fiducia da parte del cantante.

Anche se, è bene specificare, quest’ultimo non si è mai sbilanciato in merito alla sua vita sentimentale. Dall’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne ha preferito mantenere il silenzio, mentre Miriana è stata costretta a fare alcune precisazioni dopo che alcune sue precedenti dichiarazioni sono state fraintese dal pubblico della rete, che aveva insinuato un ritorno di fiamma tra lei e il suo ex marito.

Miriana, dopo che aveva dichiarato di aver ospitato Pacifico Settembre a casa sua, ci ha tenuto a precisare che tra lei e il suo ex marito non c’è assolutamente nulla e non è la causa della fine della sua relazione con Serena.

Miriana Trevisan sulla rottura di Serena Enardu e Pago ci ha tenuto a precisare che lei non c’entra assolutamente niente.

Serena Enardu e Pago | Miriana Trevisan chiarisce: “L’abbiamo scelto 8 anni fa”

Miriana Trevisan ci ha tenuto a sottolineare che il suo rapporto con Pacifico Settembre è terminato 8 anni fa e che non hanno alcuna intenzione di voler ritornare indietro sui loro passi, ma che hanno deciso di mantenere un rapporto civile in modo tale da far crescere nel migliore dei modi il loro bambino, Nicola.

“Carissimi, ci tengo a levare ogni dubbio” ha scritto Miriana Trevian su Instagram, rompendo il silenzio sulla rottura tra Serena Enardu e Pago. “Io e Pacifico abbiamo fatto le nostre scelte 8 anni fa” ha spiegato. “Tra noi c’è un rapporto civile per crescere al meglio il nostro bimbo” ha concluso l’ex ragazza di Non è la Rai.

Il ritorno di fiamma tra Miriana Trevisan e Pago, quindi, esiste soltanto nelle speranze e fantasie dei loro fan.