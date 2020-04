GF Vip 2020 | Pago debutta come scrittore e dà consigli amorosi

GF Vip | Pago, dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha scelto di debuttare come scrittore con il suo primo libro Vagabondo d’amore

Pago è il concorrente che più in assoluto ha lasciato l’amaro in bocca nel pubblico del GF Vip. Il cantante era partito con una voglia di rivalsa e di rivincita dalla rottura con Serena Enardu, volendo dimostrare al pubblico da casa di che pasta è fatto. Invece, dopo l’ingresso nella casa dell’ex tronista di Uomini e Donne, le cose sono cambiate.

Pacifico si è concentrato principalmente su di lei, ha raccolto i cocci della sua storia e ha ricominciato la sua relazione con Serena, lasciando una certa delusione negli spettatori. Ora però Pacifico Settembre ha voglia di raccontare la sua versione della storia, e della sua vita, attraverso l’uscita del suo primo libro.

Pago debutta come scrittore dopo il GF Vip. A fare l’annuncio è il diretto interesso che è stato recentemente intervistato dal settimanale Chi dove, tra una confessione e l’altra su Serena Enardu, di recente ha parlato anche delle loro nozze, ha rivelato che presto sarà disponibile in tutte le librerie il suo manoscritto pronto a raccontare aspetti della sua vita che nessuno conosce e non solo.

GF Vip 2020 | Vagabondo d’amore: il primo libro di Pago

Pago, come anticipato, ha spiegato che il suo primo libro racconterà aspetti della sua vita che il pubblico del Grande Fratello Vip non è assolutamente a conoscenza.

Fonte di ispirazione del libro, manco c’è bisogno di dirlo, è anche Serena Enardu. Il cantante ha rivelato che all’interno del manoscritto sarà possibile trovare alcuni consigli amorosi per tutti quegli uomini che vogliono rimettere in piedi i cocci della loro relazione. Proprio come ha fatto lui con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere i nuovi retroscena su Serena e Pago dopo il GF Vip, che di recente hanno ricevuto una frecciatina da Fernanda Lessa.

Molto probabilmente l’artista sardo sceglierà di raccontare quanto siano stati duri gli ultimi mesi della sua vita. Dalla partecipazione di Temptation Island Vip fino all’arrivo nella casa più spiata d’Italia, dove ha dovuto proteggere di nuovo il suo amore per la Enardu, costantemente messo alla prova.

Pacifico Settembre non racconterà, ovviamente, soltanto della sua vita amorosa, ma si aprirà come non mai con il pubblico del piccolo schermo. Molto probabilmente raccontando loro anche quanto è stata dura la sua infanzia e la perdita di suo padre. Perdita che lo addolora tutt’oggi.

Vagabondo d’amore, il primo libro di Pago, sarà disponibile a breve in tutti gli store. Magari il cantante si leverà qualche sassolino nella scarpa verso tutti i concorrenti del GF Vip, come Patrick, come lo hanno criticato per la sua storia con Serena.