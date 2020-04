Paola Di Benedetto dopo la vittoria al Grande Fratello Vip ha preso un’importante decisione con il suo fidanzato Federico Rossi di Benji e Fede

Paola Di Benedetto ha avuto modo di poter riflettere a lungo durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip. In particolar modo, la bella modella ha avuto modo di poter riflettere sulla sua relazione con il cantante Federico Rossi di Benji e Fede, relazione che poco mesi prima del suo ingresso nel reality è riuscita a superare un periodo di forte crisi.

La sua relazione, infatti, è stato un argomento di ampia discussione con se stessa all’interno della casa più spiata d’Italia. Tanto da farle prendere un’importante decisione dopo la fine di quest’avventura televisiva. Quale?

Paola Di Benedetto e Fede vogliono andare a convivere dopo la quarantena. A dare la notizia è la diretta interessata, di recente tra l’altro la sua vittoria è stata messa in dubbio da Sossio, durante un’intervista rilasciata al sito web Leggo, che ha chiarito che almeno per il momento è troppo presto per pensare alle nozze, ma che vogliono prendere una casa insieme visto che, prima dell’inizio della quarantena, era quasi come se vivessero già insieme considerato che trascorrevano la maggior parte del tempo insieme.

GF Vip | Paola Di Benedetto svela un retroscena sul montepremi: “Sarebbe stato bello”

Paola Di Benedetto, tra una confessione e l’altra, ha anche rivelato il momento in cui ha scelto di devolvere l’intero montepremi alla protezione civile. Un gesto che ha stupito tutti e che le ha fatto davvero onore, vista anche la sua giovane età.

La vincitrice del Grande Fratello Vip ha spiegato che non appena Alfonso Signorini le ha raccontato ciò che stava accadendo nel mondo esterno, a causa dell’emergenza del coronavirus, ha pensato a una soluzione del genere.

“Appena ci ha raccontato quello che stava accadendo” ha confidato Paola Di Benedetto dopo il GF Vip, che di recente ha tenuto una diretta Instagram con Adriana Volpe. “Ho pensato che sarebbe stato bello se il vincitore avesse scelto di donare l’intero montepremi in beneficenza” ha spiegato la modella.

“Anche se, devo ammettere, non avrei mai pensato di poter vincere io” ha aggiunto. “Appena è successo non ci ho pensato due volte e l’ho fatto” ha concluso.

La fidanzata di Federico Rossi ha anche spiegato che la percezione che lei e gli altri concorrenti di Alfonso Signorini si erano creati riguardante l’emergenza del coronavirus in Italia non corrispondeva assolutamente alla realtà che hanno riscontrato una volta usciti fuori dalla casa più spiata d’Italia.

“Non ci immaginavamo tutto questo, avevamo una percezione un po’ diversa” ha chiarito durante la sua intervista. “Un conto è immaginarsi una realtà in base a come te la raccontano” ha spiegato. “Un conto è ritrovarsi in una realtà completamente diversa rispetto a quella che avevi lasciato una volta entrata nella casa”.

La vincitrice del Grande Fratello Vip, che di recente ha commentato la separazione tra Benji e Fede, non vede l’ora che tutto questo possa finire per tornare presto alla normalità. Dopo la fine della quarantena, infatti, Paola Di Benedetto e Fede penseranno a trovare una casa tutta per loro.