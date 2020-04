Paola Di Benedetto e Adriana Volpe spiazzano tutti durante una diretta Instagram svelando cosa accadeva nel bagno del Grande Fratello Vip 2020.

Sulla casa del Grande Fratello Vip 2020 è ormai calato il sipario, ma gli inquilini della casa più famosa d’Italia continuano a far parlare. Tornati alla realtà e non potendosi incontrare a causa dell’emergenza coronavirus, stanno regalando ai fans tantissime dirette. Nel corso di una di queste, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe hanno svelato ai fans cosa accadeva realmente nel bagno della casa del Grande Fratello Vip 2020.

Paola Di Benedetto e Adriana Volpe: “in bagno al Grande Fratello Vip 2020 con il phon per coprire i rumori intestinali”

Bellissima e sorridente, Paola Di Benedetto ha ringraziato Adriana Volpe per quello che ha fatto per lei nella casa del Grande Fratello Vip 2020 durante una diretta Instagram nel corso della quale hanno poi svelato, in modo assolutamente delicati, cosa accadeva realmente in bagno.

“Noi della stanza blu, specialmente io e Adriana, avevamo il letto comunicante con il bagno. Al GF Vip c’era solamente un bagno che potevamo usare tutti quanti. All’inizio eravamo più di 20 concorrenti. Come si può dire in maniera delicata, secondo te, Adriana? Aiutami a dire quella cosa sul phon”, ha cominciato a raccontare Paola la cui vittoria è stata messa in discussione da Salvo Veneziano.



Il compito difficile, così, è toccato ad Adriana Volpe che, elegantemente e delicatamente, ha spiegato ai followers in accordo cosa accadeva in bagno e, soprattutto, perchè veniva usato il phon:

“Diciamo che il phon ovatta, fa sentire meno le problematiche intestinali che uno può avere. Avete capito cosa intendo? Non andrei oltre. Però, la nostra problematica era che sentivamo questo rumore a tutte le ore. Alla 4 di notte, alle 6 del mattino, c’era sempre questo rumore del phon per coprire altri rumori strani e particolari”.

“Io con questo credo che noi abbiamo fatto veramente una pessima figura… uno scivolone. In che momento avveniva l’accensione del phon? Io non lo so, non l’ho mai acceso”, ha poi concluso la bella conduttrice.