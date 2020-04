Salvo Veneziano attacca Paola Di Benedetto dopo la vittoria del Grande Fratello Vip 2020: “ha vinto per i followers e i fans del fidanzato”.

Salvo Veneziano si scaglia contro Paola Di Benedetto dopo la vittoria di quest’ultima al Grande Fratello Vip 2020. In un post pubblicato su Instagram, l’ex gieffino accusa Paola di aver vinto solo grazie ai followers e ai fans del fidanzato Federico Rossi chiedendo così di tornare alla vecchia modalità di voto ovvero basata esclusivamente sul televoto.

SULLO STESSO SRGOMENTO: Grande Fratello Vip | Patrick Pugliese confermato nella prossima edizione?

Salvo Veneziano: “Paola Di Benedetto ha vinto il Grande Fratello Vip 2020 per i followers e i fans del fidanzato”

Salvo Veneziano, squalificato all’inizio del Grande Fratello Vip 2020 per le frasi dette su Elisa De Panicis, torna a parlare del reality show condotto da Alfonso Signorini. L’ex concorrente, protagonista della prima, storica edizione del reality, con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, ha commentato la vittoria di Paola Di Benedetto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paolo Ciavarro svela cosa farà dopo il GF Vip: “Voglio provare a …”

Paola Di Benedetto ha vinto il Grande Fratello Vip 2020 battendo i favoriti Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. Tuttavia, Salvo è convinto che Paola abbia vinto perchè poteva contare su un numero enorme di followers e su tutte le fans del fidanzato Federico Rossi. Per Veneziano, infatti, se si fosse votato solo con il televoto e non attraverso app e social, la vittoria di Paola sarebbe stata meno scontata.

“Era normale che vincesse lei, 1,7 milioni di followers. Lui (il suo ragazzo) si è portato tutte le sue fan per votarla… Per come la vedo io, quando c’è un reality bisogna votare alla vecchia maniera… Lì si capisce realmente il vincitore… No votazioni sui social… Una persona non può vincere un reality perché ha più followers… Inconcepibile…”, ha scritto Salvo su Instagram.



SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip | Adriana Volpe su Andrea Denver rivela: “Non meriti tutto questo”

Le parole di Salvo, tuttavia, non sono piaciute al popolo dei social che ha applaudito la vittoria di Paola che avrebbe fatto il percorso più bello e semplice.

Paola Di Benedetto, dopo aver replicato alle dichiarazioni di Fernando Lessa, risponderà anche a Salvo? Proprio su quest’ultimo, durante uno degli ultimi giorni nella Casa, ricordando il suo percorso, Paola aveva detto: “Visto che dobbiamo essere sinceri. Posto il fatto che non so se sia possibile, però qualora lui fosse rientrato dopo tutto quel caos che è successo, gli avrei volentieri tirato uno schiaffo”.