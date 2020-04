Il coriandolo è una spezia ancora poco usata nella cucina occidentale ma ricca di proprietà benefiche. Scopri perché dovresti inserirlo nella tua alimentazione.

Quando si parla di spezie, è ormai chiaro come la loro presenza sia più che utile in cucina, sia per rendere più ricche le ricette che per apportare benefici all’organismo.

Conoscerle tutte, però, è spesso difficile e ciò porta a far si che con il tempo ci si trovi ad usare sempre le stesse, mettendone da parte alcune che invece sarebbero davvero utili per la salute.

Tra queste, una che non andrebbe mai dimenticata è il coriandolo.

Famoso anche come prezzemolo cinese, si tratta di una pianta erbacea in grado di dare un aroma del tutto diverso ai piatti e al contempo ricca di proprietà benefiche.

Scopriamo quindi quali sono i benefici che si possono ottenere inserendo il coriandolo nell’alimentazione di tutti i giorni.

Coriandolo: ecco perché fa bene alla salute

Il coriandolo è una spezia ricca di vitamine e di minerali. In cucina è un ingrediente davvero utile poiché in grado di dare sapore a piatti di ogni tipo, donando loro quel tocco in più in grado di renderli memorabile.

Spezia che fa parte del pregiato mix del curry, è ottima per la preparazione di piatti esotici e per portare colore e allegria in tavola. Tra le altre cose, è anche ricco di proprietà benefiche molto utili per l’organismo. Scopriamo le più importanti:

È un potente antiossidante

Aiuta ad allontanare gli stati di apatia

Stimola la digestione

Contrasta il colesterolo cattivo

Stimola il sistema nervoso

Aiuta a ridurre la glicemia

Assorbe i gas intestinali

È un antibiotico naturale

Fa da chelante per i metalli pesanti

Contrasta la stanchezza

Si tratta di benefici importanti che possono aiutare nella vita di tutti i giorni semplicemente inserendo il coriandolo tra le spezie comuni. La sua presenza è perfetta per arricchire il sapore di zuppe e minestre, per dare un tocco in più ai piatti etnici e per insaporire primi e secondi piatti.

Attenzione: Ovviamente anche il coriandolo, come tutti gli alimenti, ha delle controindicazioni. Per esempio, non andrebbe usato se normalmente si assumono farmaci per lo stomaco o contro ansia e contro la depressione. Allo stesso tempo, ne è sconsigliato l’uso in gravidanza o durante l’allattamento.

Infine, alte concentrazioni possono causare problemi ai reni o al sistema nervoso. In caso di dubbi, quindi, prima di assumerlo è meglio sentire il proprio medico curante.