GF Vip | Antonio Zequila ha offeso Patrick Pugliese sul suo profilo Instagram. La reazione dello storico concorrente non è tardata ad arrivare

L’avventura al GF Vip sembrerebbe aver lasciato l’amaro in bocca ad Antonio Zequila, visto che ogni occasione è buona per lanciare frecciatine ai suoi ex compagni di viaggio. Che cosa è successo?

Dopo aver avuto una reazione decisamente poco elegante di fronte all’eliminazione di Sossio, ed aver tirato in ballo la sua ex moglie durante la finale, il bell’attore si è duramente scagliato contro Patrick Pugliese sul suo profilo Instagram.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Adriana Volpe | La lettera del marito al padre scomparso

Antonio, che di recente è stato definito un serpente da Ursula Bennardo, ha aspramente criticato Patrick sul suo aspetto fisico e sulle sue svariate partecipazioni al reality show di canale 5, facendo infuriare il pubblico del piccolo schermo e della rete.

“Provaci ancora Soldato palla di lardo” ha scritto Antonio Zequila contro Patrick Pugliese dopo il GF Vip. “Magari la quarta volta sarai più fortunato” ha concluso, riferendosi ai suoi innumerevoli ingressi nella casa.

La reazione di Patrick, ovviamente, non è tardata ad arrivare.

GF Vip | Patrick Pugliese asfalta Zequila: “Lo lascerei nel dimenticatoio”

Patrick Pugliese non ha mai badato agli attacchi sul suo fisico mossi da Antonio Zequila, ma ha deciso di commentare il suo scivolone durante una diretta Instagram, visto che nonostante il Grande Fratello Vip sia terminato da una settimana, lui continua a concentrarsi sulle discussioni avvenute all’interno della casa, a differenza degli altri concorrenti che preferiscono commentare ciò che di bello hanno vissuto.

Patrick, d’altro canto, non ci è di certo andato leggero definendolo una persona poco intelligente e parecchio complessata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paola Di Benedetto ha vinto il GF Vip per Fede? Sossio insinua il dubbio

“Mi state dicendo in tanti che Antonio continua ad offendermi sui social” ha esordito Patrick Pugliese dopo il GF Vip, che pare essersi proposto anche per la prossima edizione del reality show di canale 5. “Ma ci tenevo a farvi sapere che la cosa non mi tocca minimamente” ha proseguito lo storico concorrente.

“Noi dopo tutto lo abbiamo preso in giro dall’inizio alla fine di quest’esperienza e lui ci è sempre cascato” ha continuato Patrick. “Io l’ho sempre trovato una persona arrogante”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paola Di Benedetto | L'(ex?) agente: “brava me lo dico da sola”

“Ad un certo punto nella casa mi sono intenerito nei suoi confronti” ha aggiunto Patrick, facendo riferimento alle ultime settimane al Grande Fratello Vip. “Lui sparava cattiverie soltanto perché è una persona complessata e decisamente poco intelligente” ha proseguito. “Al televoto è riuscito a prendere soltanto l’8% delle preferenze, direi che il risultato parla da sé” ha ricordato Patrick. “Mi viene troppo ridere. Io stenderei un velo pietoso e lo lascerei nel dimenticatoio” ha concluso.

Patrick ha stroncato Zequila dopo il GF Vip, rispondendolo per le rime.

Antonio Zequila dopo il GF Vip, che è stato attaccato anche da Sossio Aruta, sembrerebbe non aver riscontrato a pieno del favore del pubblico da casa e dei suoi compagni di viaggio.