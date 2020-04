GF Vip | Ursula Bennardo dopo la finale si è duramente scagliata contro Licia Nunez e Antonio Zequila per difendere Sossio Aruta

Ursula Bennardo è pronta a difendere con le unghie e con i denti il suo compagno Sossio Aruta, che ieri si è classificato terzo al GF Vip. In particolar modo, la dama alza la voce con chi lo attacca nel suo privato, che nulla a che fare con l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Che cosa è successo?

L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ha duramente attaccato Licia Nunez e Antonio Zequila, che ieri hanno avuto dei confronti con Sossio. Ursula non ha però apprezzato i loro commenti e sul suo profilo Instagram non le ha di certo mandate a dire, taggandoli perfino.

“Più vado avanti e più mi accorgo che l’invidia porta ad una cattiveria assurda” ha esordito Ursula Bennardo contro Licia Nunez e Zequila dopo il GF Vip. “State strisciando come serpenti, senza avere nemmeno più l’idea di dove dover andare” ha proseguito la dama di canale 5. “Dovreste vergognarvi di far parte di questo mondo dove tutto è pubblico perché siete degli esempi squallidi” ha aggiunto la compagna di Sossio Aruta. “Persone di una bassezza e di un’ignoranza vergognosa” ha concluso.

Ursula Bennardo difende Sossio Aruta dopo il GF Vip: “Siamo gente perbene!”

Ursula Bennardo è stata una vera furia, ma perché ha reagito in questo modo dopo la finale del Grande Fratello Vip?

La compagna di Sossio Aruta si è scagliata contro Licia Nunez a causa del confronto con Sossio e il suo “esercito” e contro Antonio Zequila che ha tirato in ballo addirittura l’ex moglie del primo finalista di Alfonso Signorini.

“Vi chiedo di strisciare altrove” ha aggiunto Ursula. “Che qui siamo persone perbene, vere e genuine!” ha concluso.

Bisogna però specificare che il commento di Licia, condivisibile o meno, si riferiva alle dinamiche del gioco ed era legittimo esternarlo in un contesto televisivo. Antonio Zequila alla finale del GF Vip, invece, ha tirato in ballo episodi personali della vita di Sossio, che nulla hanno a che fare con quanto è accaduto nella casa più spiata d’Italia.

Purtroppo sembra essere chiaro, soprattutto dopo gli ultimi interventi di Ursula Bennardo, che Sossio Aruta, Zequila e Licia Nunez anche dopo il Grande Fratello Vip non saranno mai amici. Almeno, l’ex protagonista del Trono Over può consolarsi nell’essersi classificato terzo e di aver stretto amicizia con Antonella Elia.