Sossio Aruta, terzo classificato al Grande Fratello Vip 2020, rilascia le sue prime dichiarazioni sui social dopo la finalissima.

Sossio Aruta torna sui social e rilascia le sue prime dichiarazioni dopo la finalissima del Grande Fratello Vip 2020. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne che si è classificato terzo, è tornato subito tra le braccia della compagna Ursula Bennardo e dalla figlia Bianca, ma ha anche trovato il tempo per ringraziare le persone che l’hanno seguito e sostenuto in un sogno diventato realtà.

Sossio Aruta, le prime dichiarazioni dopo la finale del Grande Fratello Vip 2020

Sossio Aruta non potrebbe essere più felice dell’avventura vissuta nella casa del Grande Fratello Vip 2020 che è stato vinto da Paola Di Benedetto che ha deciso di donare l’intero montepremi in beneficienza. Soddisfatto del suo percorso, subito dopo aver lasciato la Casa più famosa d’Italia, è tornato sui social ringraziando i fans ed esortandoli a combattere per vincere insieme la lotta contro il coronavirus.

In un video in cui è in auto, in viaggio per tornare dalla sua famiglia, Sossio che ha ricevuto una frecciatina da Antonio Zequila, si mostra con mascherina e guanti annunciando di essere tornato alla realtà che, da più di un mese, appartiene a tutti.

“GF VIP 4 …….Un sogno diventato realtà… Ora si ritorna alla vita normale…..❤ Soprattutto dai miei AMORI….🥰🥰🥰 Andrà tutto bene…..Orgoglioso di essere italiano”, ha scritto nella didascalia che accompagna il video.



Sossio, poi, ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui è a letto, intento a coccolare la sua piccola Bianca e la compagna Ursula.

“Ma come è cresciuta” – dice Sossio giocando con la sua bambina. Poi aggiunge: “questo sì che è un dolce risveglio”.