GF Vip | Antonella Elia e Licia Nunez hanno discusso durante la finale andata in onda ieri sera

Settimana scorsa, quando Licia Nunez aveva abbandonato la casa più spiata d’Italia per il volere del pubblico, sembrava che le cose potessero rimettersi apposto tra lei e Antonella Elia, ma alla finale del GF Vip le cose sono tornate peggio di prima tra loro. Che cosa è successo?

Alfonso Signorini ha permesso di avere loro un nuovo confronto, confronto che non è andato come sperato. L’ex ragazza di Non è la Rai ha spiegato che la presenza di Licia nella casa è stata del tutto insignificante, visto che non faceva altro che guardarsi allo specchio e schiacciarsi i punti neri.

“A me Licia mi fa pena” ha esclamato Antonella Elia contro Licia Nunez alla finale del GF Vip. “All’interno della casa lei non è esiste per niente, poverina” ha concluso, scatenando una certa reazione da parte dell’attrice, che ha prontamente replicato alla provocazione subita.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paola Di Benedetto | Montepremi GF Vip in beneficienza | Video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Antonella Elia provoca Licia Nunez alla finale del GF Vip: “Non m’importa niente”

Licia Nunez, che avuto modo di confrontarsi anche Sossio Aruta, ha esternato il suo dispiacere nel vedere che Antonella Elia al Grande Fratello Vip non ha mostrato la minima sensibilità quando Asia Valente le ha confidato che non stava bene a causa di un loro litigio.

L’ex ragazza di Non è la Rai, nemmeno questa volta, le ha mandate a dire.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Antonio Zequila al veleno su Sossio, Patrick ed Elia dopo il Grande Fratello Vip

“Guarda Licia” ha subito premesso Antonella, che dopo la puntata ha ricevuto un messaggio da Serena Enardu. “Non mi importa niente che stiamo in studio” ha proseguito. “Se non la smetti vengo lì e ti strappo i capelli” ha proseguito l’ex concorrente di Alfonso Signorini.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip | Signorini imbarazza Adriana Volpe e Andrea Denver: la reazione di lei

La lite tra Antonella Elia e Licia Nunez alla finale del GF Vip non ha fatto altro che confermare che le due non saranno, purtroppo, mai amiche.