Antonella Elia | Serena Enardu, dopo la finale del Grande Fratello Vip, ha deciso di scriverle un messaggio sul suo profilo Instagram

Antonella Elia è uno di quei personaggi che, sia nel mondo della televisione sia nella casa più spiata d’Italia, non ha di certo bisogno di presentazioni.

Ieri sera si è conclusa la sua avventura al Grande Fratello Vip dove, grazie al supporto del pubblico del piccolo schermo, è riuscita a classificarsi al sesto posto. L’ex ragazza di Non è la Rai da quest’esperienza si porterà sicuramente un sacco di ricordi, sia positivi sia negativi viste le numerosi discussioni che ha avuto con gli altri concorrenti di Alfonso Signorini, ma sicuramente farà tesoro anche dall’amicizia nata con Serena Enardu, un’altra protagonista indiscussa di questa quarta edizione.

Le due sono tra le donne più forti e determinate della casa e non stupisce di come abbiano legato tra di loro e di come non abbiano mai litigato tra di loro.

Per questo Serena Enardu ha scritto ad Antonella Elia dopo la finale del Grande Fratello Vip, dimostrandole ancora una volta tutto il suo affetto visto che le due, anche a distanza, si sono sempre sostenute a vicenda.

Grande Fratello Vip | Serena Enardu fa il tifo per Antonella Elia: “E’ vera”

Serena Enardu, tra l’altro ieri Pago ha dichiarato di non voler far sapere al pubblico quando si sposeranno, sotto ad un post su Instagram, pubblicato dallo staff di Antonella Elia dopo il GF Vip, ci ha tenuto a dimostrarle ancora una volta tutta la stima che ha nei suoi confronti.

“Sono fiera di te” ha scritto Serena Enardu dopo il GF Vip, che in passato aveva già difeso la Elia. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto notare al pubblico del pubblico del piccolo schermo che proprio i numerosi scatti di ira dell’ex ragazza di Non è la Rai la rendevano una persona vera perché, a differenza degli altri concorrenti di Alfonso Signorini, non ha mai finto per un solo istante all’interno del reality show di canale 5.

Anche la compagna di Pago, durante il corso del suo percorso al GF Vip, è stata spesso criticata non solo per la sua vita sentimentale, ma anche per il suo forte carattere. Una caratteristica che non ha fatto altro che unire le due donne.

L’amicizia tra Serena Enardu e Antonella Elia continuerà anche al di fuori delle mura del Grande Fratello Vip? Noi crediamo proprio di sì.