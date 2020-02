Serena Enardu ha difeso, sul suo profilo Instagram, Antonella Elia al Grande Fratello Vip, definendola l’unica concorrente “normale” di Alfonso Signorini

Serena Enardu è stata una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Finita la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, la fidanzata di Pago è solita commentare con il suo pubblico ciò che accade nel reality di successo di canale 5. Non stupisce, quindi, come mai l’ex tronista di Uomini e Donne abbia scelto di replicare alle curiosità dei fan sul programma. Quest’ultimi le hanno chiesto cosa ne pensasse di Antonella Elia, altra concorrente che tanto sta facendo discutere.

“Antonella è l’unica normale la dentro!” ha replicato la compagna di Pago. “Vi pare normale essere rinchiusi 24 ore su 24 lì dentro e non litigare con nessuno, ma voler fare pace a tutti i costi? Sclerare è la cosa più normale di questo mondo!” ha concluso l’ex tronista.

Serena Enardu ha difeso Antonella Elia al Grande Fratello Vip, che ultimamente è stata presa di mira dal pubblico di canale 5.

Serena Enardu, oltre a difendere Antonella Elia al GF Vip, che di recente ha rivelato di voler terminare la sua storia con Pietro Delle Piane, ha anche parlato dell’ultima intervista rilasciata dal suo compagno Pago. Che cosa ha detto il cantante?

Pago aveva confidato di non volere sposare Serena. In quanto non si sentirebbe ancora pronto a fare il grande passo, visto che ci sono alcuni problemi da risolvere nella loro coppia.

“Come ho reagito alla risposta di Pacifico? Niente, non me la sono affatto presa. Vero amore?” ha chiesto ironica Serena Enardu del GF Vip a Pago. “Ha fatto un casino, un casino assurdo” ha replicato, forse scherzando forse no, Pacifico Settembre.

Serena e Pago dopo il GF Vip, nonostante gli alti e i bassi, continuano a viversi felicemente la loro storia d’amore lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere di canale 5.