Morgan, la fidanzata incinta e la mamma: le presentazioni ufficiali

Morgan, la fidanata incinta e la mamma di lui sono stati beccati insieme dai fotografi per quella che a tutti gli effetti sembra una riunione di famiglia felice. Morgan sta portando avanti la sua trasformazione nel nome della D’Urso.

Da Sanremo in poi, soprattutto grazie all’attenzione mediatica di cui sta godendo dal momento della messa in scena sul palco del Festival, Morgan ha deciso di cambiare pelle come un camaleonte.

Dopo aver costruito per anni e anni la sua carriera intorno a un personaggio sopra le righe, eccentrico e orgoglioso della sua propria elevazione culturale rispetto alla media, Morgan sembra aver cambiato radicalmente rotta.

Se l’idea del cantautorato d’autore implica l’idea di essere apprezzato e conosciuto da pochi, e quindi quella di rimanere lontano dalle grandi masse, Morgan sembra ormai insofferente ai limiti che si è imposto da solo.

Da Sanremo in poi si è reso conto che il pubblico nazional popolare assicura più attenzione, più ospitate, più fama, più soldi.

E cosa c’è di meglio, per conquistare la corte di Barbara D’Urso e di un certo tipo di televisione, se non mettere in scena la propria vita familiare?

Ecco allora che Morgan ha dato in pasto alla televisione il rapporto con la madre e ha poi “svelato” finalmente la sua relazione con Alessandra, una compagna estranea al mondo dello spettacolo che è sempre rimasta nell’ombra, almeno fino a questo momento storico, in cui farsi vedere conviene enormemente.

Morgan presenta la fidanzata alla mamma (al bar)

Considerando che, almeno secondo quanto hanno raccontato più e più volte, Morgan e sua madre non avevano rapporti da oltre sei mesi, è ragionevole pensare che la donna non avesse avuto modo di conoscere Alessandra, la giovanissima compagna di Morgan che darà presto alla luce il suo terzo figlio.

Ormai però le presentazioni sembrano state fatte ufficialmente: i tre sono stati fotografati dai reporter di Oggi mentre si trovavano a un bar per un appuntamento di famiglia.

Fedele alla sua eccentricità, Morgan è arrivato con un cappello a tesa larga, una mantella nera e un monopattino dello stesso colore.

La sua compagna si è invece presentata con un look molto più casual, anche se non ha rinunciato all’animalier nonostante il pancione.

Una vita familiare serena. Forse.

Guardando le fotografie pubblicate da Oggi e leggendo almeno la superficie dei moltissimi interventi televisivi di Morgan dopo Sanremo, si potrebbe pensare che il cantautore abbia messo la testa a posto.

Dopo tutte le polemiche che si sono generate intorno al Festival e alla sua discutibile esibizione, sembra che finalmente Morgan abbia capito l’importanza della serenità e degli affetti.

A voler pensare male, invece, tutto l’intero sforzo mediatico di Morgan sembra finalizzato a marciare il più possibile sull’attenzione del pubblico, almeno fino a che questa è ancora concentrata su di lui e non si lascia distrarre dagli altri gossip del momento.

Inoltre, sempre Oggi scrive che la questione della casa sembra essere tutta una bufala montata dallo stesso cantautore per generare compassione nel pubblico televisivo.

Morgan aveva infatti dichiarato di essere costretto a vivere in uno sgabuzzino insieme alle blatte, mentre sembra che le cose non stiano affatto così.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco “Morgan” Castoldi (@morganofficial) in data: 10 Dic 2019 alle ore 5:11 PST

Dopo la vendita della sua Casa – Museo per saldare i debiti che il cantautore aveva con il fisco, Morgan si è sistemato in un appartamento milanese che, a detta degli altri coinquilini del condominio, è uno dei più prestigiosi della zona (a un passo dagli studi televisivi Mediaset).

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.