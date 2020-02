Grande Fratello Vip | Pago non sposa Serena Enardu: “Contano i fatti”

Grande Fratello Vip | Pago ha rivelato di non essere ancora pronto alle nozze con Serena Enardu

Il pubblico di canale 5 è curioso di sapere, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, come sta andando la relazione tra Pago e Serena Enardu, che da una settimana si stanno vivendo il loro amore lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere.

Pacifico Settembre ci ha tenuto a chiarire, tra le pagine del settimanale Chi, che almeno per il momento non si sente pronto a sposare Serena. In quanto ci sono ancora numerosi punti da chiarire sulla loro relazione.

“Ci stiamo riscoprendo in questi giorni, nella mia testa ci sono ancora tantissimi punti interrogativi” ha rivelato il cantante. “E’ ancora troppo presto per parlare di matrimonio, ce ne passa di tempo!” ha concluso.

Pago non sposerà Serena Enardu dopo il Grande Fratello Vip, ma tra qualche anno forse sì. E’ ancora troppo presto per saperlo.

Pago fa chiarezza su Serena Enardu dopo il Grande Fratello Vip: “Avevano problemi anche prima”

Pago, che appare più felice che mai insieme a Serena Enardu dopo la loro esperienza al GF Vip, ci ha tenuto a ribadire che la crisi con l’ex tronista di Uomini e Donne risale a ben prima della loro partecipazione a Temptation Island Vip. Ad essere precisi, a qualche anno prima. Ora, che finalmente sono ritornati insieme, stanno man mano ricostruendo il loro rapporto.

“La nostra crisi risale a ben prima della partecipazione a Temptation Island Vip, avevamo problemi anche prima” ha dichiarato Pacifico Settembre, che secondo Serena è stato vittima del pregiudizio del pubblico.

“I primi passi del nostro riavvicinamento li abbiamo fatti nella casa, ora stiamo continuando” ha concluso il fidanzato di Serena Enardu dopo il Grande Fratello Vip.

La storia d’amore tra Serena e Pago dopo il Grande Fratello Vip prosegue a gonfie vele, tant’è che sembrano essere chiarite anche tutte le incomprensioni che l’ex tronista aveva con la famiglia del cantante.