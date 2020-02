Mattino 5 | Panicucci blocca Pietro Delle Piane: “Niente minacce!”

Mattino 5 | Federica Panicucci ha bloccato Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia del GF Vip, che ha minacciato di abbandonare il programma

L’attore Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, qualche ora fa, è stato ospite di Federica Panicucci negli studi di Mattino 5, durante il talk dedicato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Quest’ultimo non ha apprezzato i commenti ricevuti in studio, che lo stroncavano categoricamente, e ha minacciato di lasciare il programma se gli opinionisti avessero continuato ad attaccarlo.

“Pietro, in tutta onestà, a me le minacce, di nessun tipo, non mi piacciono” ha replicato la bionda conduttrice. “Ognuno qui è libero di dire quello che vuole” ha concluso, bloccando il suo ospite.

Federica Panicucci ha rimproverato Pietro Delle Piane a Mattino 5, invitandolo ad ascoltare, ed accettare, il parere di tutti e non soltanto di chi è dalla sua parte.

Federica Panicucci rimprovera il fidanzato di Antonella Elia a Mattino 5

Pietro Delle Piante, che probabilmente non è a conoscenza della volontà di Antonella Elia di volerlo lasciare al GF Vip, ha difeso la sua compagna negli studi di Mattino Cinque.

L’attore ha confidato che non si aspettava minimamente che Antonella riuscisse a reggere alla pressione mediatica che sta subendo da tutti questi giorni e che era convinto che avrebbe abbandonato la casa più spiata d’Italia a pochi giorni dal suo ingresso.

“Antonella viene messa sempre a dura prova nella casa” ha affermato Pietro Delle Piane a Mattino 5. “Ma tu sei il primo ad alimentare tutto questo circo!” ha replicato Federica Panicucci, che poco prima aveva discusso con i suoi opinionisti della furiosa lite tra Antonella Elia e Valeria Marini al GF Vip.

Purtroppo, o per fortuna, nessuno sembra credere nella buona fede del fidanzato di Antonella Elia del Grande Fratello Vip, nemmeno a Mattino 5 con Federica Panicucci.