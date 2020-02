GF Vip: Antonella Elia chiude la storia con Pietro Delle Piane -VIDEO

Antonella Elia ha deciso di porre fine alla sua relazione con Pietro Delle Piane. Inutili i tentativi da parte degli altri concorrenti di dissuaderla

Antonella Elia è stata irremovibile: vuole lasciare Pietro Delle Piane. La concorrente del GF Vip, che si è detta scioccata da ciò che le è stato mostrato sul suo compagno, attraverso i vari articoli di giornale che Alfonso Signorini le ha fatto leggere, ha comunicato ai suoi coinquilini la sua decisione di voler mettere fine alla sua storia.



Gli altri concorrenti hanno provato in ogni modo a farle rivedere la sua decisione, provando a illuminarla sul fatto che determinate dinamiche possono apparire amplificate in un contesto come quello in cui vivono loro, ma Antonella non sembra voler cambiare idea. Dal canto suo, Pietro Delle Piane si è detto tranquillo rispetto a questa decisione, dal momento che è convinto che quello di Antonella Elia, sia solo una provocazione per lui, un tentativo di avvicinarlo a lei e di rivederlo di nuovo nella Casa.

Ai due toccherà attendere di rivedersi fuori per chiarire la loro situazione, che se supportata da un sentimento forte, riuscirà a superare ogni ostacolo.

Gina D’Antonio