Serena Enardu e Pago sempre più uniti dopo il Grande Fratello Vip 2020: innamorati e felici con i rispettivi figli a cena, foto.

Sereha Enardu e Pago sono sempre più uniti e felici. La tempesta per l’ex tronista di Uomini e Donne e per il cantante è ormai passata. Grazie al Grande Fratello Vip 2020, infatti, la coppia è riuscita a ritrovarsi ed ora è nuovamente serena come testimoniano le foto pubblicate da Serena su Instagram.

Serena Enardu e Pago, innamorati e felici con i figli dopo il Grande Fratello Vip 2020

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020, Pago che ha perso la sfida contro Licia Nunez, si è rifugiato tra le braccia delle persone che ama. Pago, infatti, ha trascorso le prime ore fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 con il figlio Nicola, nato dal suo amore con Miriana Trevisan a cui durante una sorpresa nella casa del GF Vip ha detto parole importanti.

“Noi”, scrive Serena Enardu pubblicando tre foto della serata che ha trascorso insieme ai suoi uomini. Nella prima foto, ci sono Serena e Pago con i rispettivi figli Tommy e Nicola. Nelle foto successive, invece, ci sono Serena con il suo Tommy e Pago con il suo Nicola. Uno splendido quadro di famiglia che ha conquistato i fans della coppia che speravano da tempo di vederli nuovamente sereni e felici.

“L’amore vince su tutto” – scrive un follower. Altri aggiungono: “bellissimi spero sia un nuovo inizio per voi quattro”, “bello vedervi di nuovo insieme”, “avete vinto voi”, “Famiglia, questo è il vostro trionfo”. Per Serena e Pago, dunque, le discussioni all’interno della casa più spiata d’Italia, sono ormai un lontano ricordo.