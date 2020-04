GF Vip | Alfonso Signorini ha messo in imbarazzo Adriana Volpe e Andrea Denver durante la finale. La conduttrice ha messo subito le cose in chiaro

Una finale degna di nota quella del GF Vip, soprattutto se si considera che la produzione ha dovuto radicalmente modificare ciò che ha sempre proposto al pubblico del piccolo schermo durante l’ultimo appuntamento del reality show di canale 5, in cui non sono mancate frecciatine e colpi di scena. Qualche esempio?

Alfonso Signorini ha messo in imbarazzo Adriana Volpe e Andrea Denver alla finale del GF Vip. Il motivo? Non appena il bel modello ha terminato la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, ed è entrato in studio, il padrone di casa lo ha subito messo in collegamento con la conduttrice.

“Adriana, guardalo come ti guarda con gli occhi da triglia innamorata” ha punzecchiato Signorini, sapendo bene che il pubblico del piccolo schermo, nonostante sa bene che entrambi sono felicemente impegnati, spera di vederli insieme.

La risposta di Adriana Volpe ha placato tutti gli animi, mettendo di nuovo in chiaro le cose tra le e Andrea Denver.

Adriana Volpe fa chiarezza alla finale del GF Vip: “Denver non è innamorato di me”

Adriana Volpe, che ieri è tornata a parlare del suo rapporto con Magalli, ha chiarito che Andrea Denver alla finale del GF Vip non la guardava di certo con gli occhi di un ragazzo innamorato, ma con lo sguardo di una persona educata e gentile.

La conduttrice, ancora una volta, ci ha tenuto a placare i rumors sul suo flirt, mai avvenuto, con il modello.

“Andrea non mi guarda con gli occhi da triglia” ha subito fatto chiarezza Adriana Volpe alla finale del Grande Fratello Vip, che aveva già smentito il flirt con Denver. “Mi guarda semplicemente come una persona educata e gentile” ha proseguito. “Che ha saputo distinguersi nella casa per il suo garbo” ha concluso la conduttrice.

L’ex concorrente di Alfonso Signorini spera, una volta e per tutte, di aver fatto chiarezza sul suo rapporto con il bel modello. Tra Adriana Volpe e Andrea Denver non c’è nulla se non una bellissima amicizia.