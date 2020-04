Adriana Volpe e Andrea Denver hanno avuto un flirt al Grande Fratello Vip? La conduttrice ha rotto il silenzio su Instagram

I fan del Grande Fratello Vip amano vedere la nascita di nuovi amori all’interno della casa più spiata d’Italia e in questo non c’è assolutamente niente di male. Peccato che spesso vedano cosa che non esistono.

E’ l’esempio di Adriana Volpe e il bel modello Andrea Denver. Tra i due concorrenti si è creata una bellissima amicizia. Amicizia che il pubblico, nonostante la conduttrice sia impegnata e abbia una bambina e il modello sia felicemente fidanzato, ha sempre sperato potesse diventare qualcosa di più. Soprattutto quando ieri hanno notato che Adriana e suo marito non si seguivano su Instagram e hanno subito interpretato il gesto come un chiaro segnale di crisi. La conduttrice però non ci sta e ci ha tenuto ad intervenire in prima persona sulla vicenda.

“Non posso sparire per 24 ore dal mio profilo Istagram che tra voi nasce il delirio” ha osservato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Sono un po’ negata con la tecnologia, l’ammetto” ha poi proseguito. “Approfitto del momento anche per smentire assolutamente qualsiasi flirt con Andrea” ha subito chiarito. “Siamo soltanto amici!” ha concluso.

Adriana Volpe ha smentito il flirt con Andrea Denver, sperando di aver finalmente infranto ogni speranza del pubblico di vederli insieme.

GF Vip | Adriana Volpe rompe il silenzio su Denver e sbotta: “Montiamo la panna!”

Adriana Volpe ci ha tenuto a precisare che non è molto pratica con la tecnologia proprio per tranquillizzare il pubblico del GF Vip che ieri è andato in crisi a causa del gesto social della conduttrice, smettendo assolutamente il flirt tra lei e il bel modello.

“Per favore, non montate storie che non esistono” ha chiesto Adriana Volpe dopo il GF Vip. “Meglio montare la panna, che oggi preparo una bella torta per tutta la mia famiglia!” ha concluso la conduttrice, che non ha commentato Andrea Denver che ha ripetutamente baciato le sue foto nella casa più spiata d’Italia.

Finalmente chiarezza è stata fatta e per i fan è arrivato il momento di rassegnarsi: tra Adriana Volpe e Andrea Denver non c’è stato nulla al GF Vip, se non una bellissima amicizia.