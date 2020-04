Suggerimenti che possono aiutarti a sembrare più CHIC

Scopri 9 consigli degli stilisti professionisti per apparire elegante e alla moda, spendendo pochissimo.

Finalmente una buona notizia per te! Non serve guadagnare molti soldi per sembrare una donna sofisticata e chic. Puoi apparire meravigliosa e al top curata come una celebrità anche spendendo meno soldi per i tuoi vestiti e accessori rispetto ai tuoi amici ricchi. A volte puoi persino ottenere questo risultato facendo acquisti presso outlet economici, tutto quello che devi fare è seguire 9 semplici consigli.

9 trucchi per sembrare elegante e chic spendendo poco

1/Pelliccia finta

Le mogli di celebrità e milionari sfoggiamo pellicce che costano una fortuna. Ma non preoccuparti, per indossare una pelliccia non devi guadagnare moltissimo ogni mese e inoltre puoi farlo senza nuocere agli animali. Le pellicce finte sono bellissime e si trovano ovunque, soprattutto nei negozi di seconda mano. Le pellicce non sono solo soffici e confortevoli, ma anche molto calde e ideali per sostituire i tuoi piumini dall’aspetto economico inoltre sono tornate di moda le pellicce ecologiche.

2/Occhiali da sole



Gli occhiali da sole dovrebbero essere un elemento obbligatorio dei tuoi outfit, sia in estate che in inverno. Non solo ti proteggono dal sole, ma donano anche quel tocco di glamour ai tuoi abiti. Se sfogli le riviste di gossip, puoi notare che le celebrità indossano quasi sempre occhiali da sole, principalmente per nascondersi dai paparazzi ma ciò li rende ancora più affascinanti. Più gli occhiali sono grandi, ampi con delle stampe leopardate meglio è. L’unica accortezza è che dovresti acquistarli consultando un ottico per proteggere completamente i tuoi occhi dai raggi UV.

3/Mai uscire senza borsa

Se c’è una cosa in cui ogni donna ricca investe sempre, è la borsa. Ovviamente non è necessario acquistare una borsa da Louis Vuitton affinchè sia bella, accettabile e ben fatta. Ti sconsigliamo vivamente di acquistare borse false in quanto chi conosce tendenze e prodotti di lusso riconoscerà rapidamente che si tratta solo di una versione falsa ed economica ed otterrai l’effetto opposto a quello desiderato. Tieni presente invece che c’è una cosa che le borse costose hanno in comune: sono incolori e con alcuni dettagli significativi, ad esempio un foulard di seta o frange che sono sempre così alla moda!

4/Usare il cappotto

Il cappotto è qualcosa che attira sempre l’attenzione poiché in realtà lo indossi non solo in inverno ma anche in primavera e in autunno a seconda del tempo. Ti consigliamo di comprare un cappotto di buona qualità che farà sicuramente la differenza e ti farà distinguere dalle altre donne. Puoi sempre acquistarlo in saldo se vuoi pagarlo molto meno. Fai attenzione al suo materiale e quando ha bisogno di essere lavato affidati alla tintoria piuttosto che rischiare di rovinarlo. Ecco il cappotto giusto per te in base al tuo segno zodiacale

5/Abbinare Nero + gioielli

Il nero è il colore dell’eleganza. Ogni vestito sembra più bello e chic nella versione nera e fa anche un effetto diverso addosso indipendentemente dal tipo di costituzione che hai. Il nero è un colore magico. Hai fatto caso che alla fine finisci sempre per scegliere il nero quando fai shopping? Il motivo è che a volte è meglio scegliere un abito nero standard piuttosto che sperimentare colori strani, sbagliare abbinamenti e poi sembrare un pagliaccio. Puoi sempre sperimentare abbinando gioielli luminosi ai tuoi capi neri. Qualche tempo fa un famoso stilista Coco Chanel, combinò una giacca di tweed con una collana di perle ed ebbe un successo strepitoso. Questa è un’ottima idea se vuoi apparire glamour e misteriosa allo stesso tempo! Vesti sempre di nero? Ecco cosa significa secondo la psicologia

6/Puntare sulla semplicità

Gli outfit semplici e basic sono sempre belli ed attuali. Non serve passare molto tempo davanti al tuo guardaroba per scegliere come abbinare una misa perfetta e sembrare sofisticata, anzi potresti rischiare di esagerare troppo. Gli abiti economici sono spesso decorati con pietre false, lacci, frasi stampate o paillettes. Punta su abiti semplici abbinali ad una camminata sicura per ottenere un outfit unico.

7/Scegliere il capo adatto

Ogni capo d’abbigliamento sembra più esclusivo quando si adatta perfettamente a te. Se è troppo stretto, potrebbe mettere in evidenza alcuni tuoi difetti che magari preferiresti nascondere. D’altra parte, quando il cappotto o il maglione sono troppo larghi, potresti finire col sembrare un sacco della spazzatura. Considera sempre l’opzione di rivolgerti ad un sarto per fare alcuni aggiustamenti e rendere l’abito davvero adatto a te.

8/Non dimenticare i dettagli

Presta sempre molta attenzione ai dettagli. Ti abbiamo già spiegato che gli abiti semplici ti donano un aspetto migliore e puoi facilmente conquistare il mondo indossandoli. Sai anche che gli accessori troppo vistosi potrebbero rovinare i tuoi outfit, piuttosto che eccedere punta sul tuo accessorio migliore: il tuo sorriso. Tuttavia, che dire di piccoli dettagli come un anello d’oro, orecchini o un braccialetto elegante? Questi piccoli dettagli possono fare la differenza e rendere il tuo look distinto e nobile. Ricorda che non devono essere dello stesso colore dei tuoi vestiti. Dovrebbero piuttosto essere un dettaglio che attirerà facilmente l’attenzione di tutti.

9/Acconciatura + fragranza

Queste sono le ultime cose che dovresti ricordare. Avere i capelli in ordine, sciolti e con un taglio di capelli senza tempo. Questo è meglio di uno chignon o una coda di cavallo che in realtà nasconde la bellezza dei tuoi capelli. Dopotutto, i capelli sono un bellissimo attributo, indipendentemente dal loro colore. Ricorda quindi di non concentrarti esclusivamente sulla scelta dei tuoi vestiti ma anche sulla cura dei tuoi capelli e sull’aggiunta di un profumo al collo o ai polsi. Floreale, dolce o fresco, l’importante è che sottolinei delicatamente e magicamente tutto il tuo outfit.