GF Vip | Licia Nunez si è scagliata contro Sossio Aruta, tirando in ballo la comunità LGBT. Alfonso Signorini è intervenuto

Ieri sera è terminata la quarta edizione del GF Vip e, come prevedibile, non sono di certo mancati i colpi di scena.

Licia Nunez, durante un confronto con il primo finalista e terzo classificato Sossio Aruta, ha chiesto a cosa si riferisse quando l’ha accusata di aver alle spalle un esercito pronto a difenderla, un esercito che nessun altro aveva. “Ti riferivi alla comunità LGBT che mi segue?” ha insinuato l’attrice. “Perché è la stessa che segue Alfonso Signorini e la stessa che ti ha permesso di arrivare in finale” ha concluso Licia.

“In realtà no” ha prontamente replicato Sossio. “Mi riferivo a quando ti è arrivato un aereo e c’era scritto che era da parte dell’esercito di Licia” ha proseguito l’ex protagonista di Uomini e Donne. “Se avessi un figlio gay non avrei nessun problema, anzi” ha aggiunto. “Lo proteggerei dai bulli e dall’ignoranza” ha concluso.

L’attrice non è sembrata particolarmente convinta della spiegazione data dal concorrente, provando a calcare la mano ma è intervenuto il padrone di casa. Alfonso Signorini ha gelato Licia Nunez alla finale del GF Vip, appoggiando la spiegazione fornita da Sossio Aruta.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip | Antonio Zequila una furia: “Se vince Sossio, mi ritiro”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Alfonso Signorini blocca Licia Nunez al GF Vip: “Dovresti esserne orgogliosa”

Alfonso Signorini, che era nervoso per la finale del Grande Fratello Vip, ha subito chiarito che Sossio Aruta non ha mai esternato pensieri omofobi all’interno della casa e ha subito rimproverato Licia Nunez che se lei fosse seguita esclusivamente dal pubblico LGBT non dovrebbe che farne motivo di orgoglio.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip 4 | La vittoria è di Paola Di Benedetto

L’insinuazione di Licia Nunez al GF Vip però non è piaciuta al pubblico del piccolo schermo, in particolar modo a quello LGBT in quanto non è assolutamente scontato che un telespettatore arcobaleno debba per forza seguire e sostenere un personaggio televisivo soltanto perché non eterosessuale.

I telespettatori hanno difeso Sossio Aruta, che è stato pesantemente attaccato da Zequila alla finale, non trovando assolutamente nulla di malizioso nelle sue parole.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip | Serena e Pago si sposano? Lui: “Non lo diciamo, avete saputo troppo”

Sossio Aruta dopo il Grande Fratello Vip, ovviamente, non ha visto l’ora di riabbracciare la sua Ursula Bennardo e i suoi figli.