GF Vip | Un gesto manda in crisi i fan di Adriana...

GF Vip | I fan di Andrea Denver hanno notato un curioso particolare su Adriana Volpe dopo il suo abbandono al reality show di Alfonso Signorini, facendoli andare nel “panico”.

Da quando questa quarta edizione del GF Vip è iniziata, è nata una bellissima amicizia tra Adriana Volpe e il bel modello Andrea Denver.

Nonostante la bella conduttrice sia già felicemente sposata, i fan del reality show di Alfonso Signorini sperano che tra i due possa nascere qualcosa o che qualcosa ci sia già stato all’interno della casa più spiata d’Italia. Anche se i due hanno sempre spiegato che tra loro c’è una splendida amicizia e niente di più, considerato anche che entrambi sono impegnati al di fuori del programma.

Nelle scorse ore, a “peggiorare” la situazione ci ha pensato uno strano gesto da parte di Adriana e suo marito che ha subito insospettito i fan. Che cosa è successo?

Adriana Volpe non segue suo marito su Instagram e nemmeno lui segue lei sui social. I fan hanno notato soltanto ora questo particolare ed è impossibile verificare se la coppia non si seguisse sui rispettivi profili social già durante il GF Vip.

I fan di Andrea Denver sperano che il gesto sia avvenuto dopo ed il perché sperano sia così non è difficile da immaginare.

Adriana Volpe: il curioso retroscena dopo l’abbandono al GF Vip

Adriana Volpe, almeno per il momento, non ha commentato tale notizia che ha scatenato il panico tra i fan che sperano che tra lei e Andrea Denver, che di recente è scoppiato in lacrime a causa di Sossio Aruta al Grande Fratello Vip, possa essere nato qualcosa all’interno della casa.

I fan, insospettiti da tale gesto da parte di Adriana Volpe e Roberto Parli dopo il GF Vip hanno iniziato a parlarne in codice sui social, utilizzando il tag #Volver, parola nata per parlare della possibile unione tra la conduttrice e Andrea Denver, che ieri ha baciato le foto della Volpe.

E’ bene precisare, però, che i fan del reality show di Alfonso Signorini hanno iniziato a parlarne in codice sui social anche per imitare i comportamenti di Andrea Denver al GF Vip, che quando parla di Adriana con Paola Di Benedetto usa un linguaggio particolare. Che cosa bolle in pentola?