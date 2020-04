GF Vip | Fernanda Lessa su Adriana Volpe: “L’ho vista piangere in...

GF Vip | Fernanda Lessa ha rivelato di aver visto Adriana Volpe piangere e vomitare in bagno durante le ultime due settimane in cui è rimasta nella casa

Fernanda Lessa, recentemente intervistata dal settimanale Chi, ha raccontato la sua esperienza nella casa del GF Vip.

La bella modella brasiliana, oltre a commentare i bei momenti vissuti sotto l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5, ha anche rivelato un triste retroscena su Adriana Volpe. Retroscena che riguarda qualche settimana prima che le venisse comunicato che suo suocero era stato trasferito in terapia intensiva.

“Adriana, prima di abbandonare, si è portata un enorme peso sullo stomaco per due settimane” ha spiegato l’acerrima nemica di Antonella Elia. “Io l’ho vista piangere e vomitare in bagno parecchie volte, ero lì con lei. Stava male” ha spiegato.

Fernanda Lessa ha visto piangere e vomitare Adriana Volpe al GF Vip a causa delle condizioni di salute di suo suocero, purtroppo scomparso.

Fernanda Lessa si sbilancia dopo il GF Vip: “Vincerà Antonella Elia!”

Fernanda Lessa, oltre a rivelare questo triste retroscena su Adriana Volpe, ha anche confidato chi secondo lei vincerà questa quarta edizione del Grande Fratello Vip.

La bella modella brasiliana sembra non avere dubbi: a vincere sarà Antonella Elia, che recentemente è stata definita una pazza da Antonella Mosetti.

“Sono sicura che a vincere sarà Antonella” ha spiegato Fernanda Lessa dopo il Grande Fratello Vip. “Lei è una furba ed ha già partecipato a numerosi reality, sa bene come muoversi, ma non voglio aggiungere altro” ha concluso in maniera frettolosa.

Antonella Elia vincerà il GF Vip? L’ex ragazza di Non è la Rai non sembra pensarla allo stesso modo, visto che di recente ha rivelato di vergognarsi della persona che è e dei suoi atteggiamenti troppo eccessivi.