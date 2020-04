Piero Pelù | Shampoo eccezionale in diretta, e per un buon motivo

Piero Pelù e lo shampoo hanno un rapporto non esattamente amichevole: il rocker si lava i capelli solo in casi davvero eccezionali e sui social non l’aveva mai fatto, ma il Coronavirus cambia le abitudini di tutti.

Piero Pelù è sempre stato estremamente sensibile alle buone cause e alla solidarietà sociale.

In un momento difficile come quello della clausura per il Coronavirus il rocker ha deciso di comunicare con i propri follower molto più spesso del solito, lanciando messaggi positivi e di incoraggiamento.

Ad un certo punto però ha deciso che tutto questo non basta più: Piero è arrivato addirittura a decidere di fare un gesto eccezionale (per lui), sconvolgendo completamente una ritualità quasi sacra della sua vita: il lavaggio dei capelli.

L’inconfondibile voce dei Litfiba ha infatti deciso di mostrarsi in video mentre fa lo shampoo per raccogliere soldi da dare in beneficenza per sostenere l’immane sforzo della Protezione Civile durante l’emergenza Coronavirus.

È uno scherzo? Assolutamente no, sui suoi capelli Piero non scherza mai.

Piero Pelù si fa lo shampoo in diretta: un evento storico

Il messaggio è arrivato anche via Instagram ma la piattaforma che stata prescelta tra tante per raccogliere fondi destinati alla protezione civile è quella di Facebook.

Con un messaggio social Piero ha spiegato che alle 21.00 del 1 Aprile andrà in diretta su FB e incoraggerà i suoi follower a donare per una buona causa.

Molti potrebbero pensare che si tratti di uno scherzo, del resto un annuncio fatto il primo di Aprile dovrebbe sempre essere preso con grande cautela, eppure con ogni probabilità si tratta di una decisione assolutamente vera.

I veri fan di Piero Pelù probabilmente non si stupiranno affatto della “strana attività” scelta da Piero per pubblicizzare il suo evento di raccolta fondi.

Moltissimi colleghi artisti stanno assicurando ai propri follower performances di ogni tipo: perché Piero Pelù ha preferito non esibirsi in diretta ma piuttosto lavarsi i capelli?

Il motivo è semplice: Piero Pelù si fa lo shampoo una volta l’anno, e basta.

La data che segna il passaggio tra un’era e l’altra della vita di Piero è la notte di Capodanno o al massimo il primo giorno di Gennaio.

In quelle ore, infatti, il cantante esegue il suo shampoo annuale, una cosa a metà tra un rito scaramantico e un trattamento di bellezza.

Piero ha infatti spiegato di essere perfettamente convinto che la bellezza dei suoi lunghi capelli sia dovuta proprio all’abitudine di lavarli ogni 365 giorni. Secondo il cantante “lasciandoli in pace” i suoi capelli trovano da soli il proprio perfetto equilibrio.

Cantare una canzone, o cantare per due ore, non avrebbe avuto lo stesso impatto emotivo sui follower di Piero e proprio su questo ha deciso di far leva il cantante, che probabilmente si farà lo shampoo solo al raggiungimento di una certa somma.

Nel frattempo, pare avere le idee piuttosto confuse:

Dal suo profilo Instagram si chiede, infatti, se per lavare i capelli è meglio lo shampoo all’avocado oppure l’avocado vero e proprio!

Di certo, a parte i membri della Protezione Civile, una persona in particolare sarà davvero contenta di questa iniziativa: la moglie di Piero, Gianna.

