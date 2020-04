GF VIP | Cecchi Paone: “I reality possono far male (come alla Elia)”

GF VIP | Cecchi Paone: “I reality possono far male (come alla...

Alessandro Cecchi Paone ha partecipato a vari reality ed è ovvio che si sia fatto un’idea molto precisa. E attraverso la stampa ha deciso di difendere la Elia.

Antonella Elia è stata nel mirino di moltissime persone nell’arco delle ultime settimane. Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello VIP, infatti, la show girl ha messo in atto comportamenti aggressivi e polemici che hanno messo in seria difficoltà i suoi coinquilini.

Esattamente come all’interno della casa, anche all’esterno Antonella Elia non sta raccogliendo moltissimi consensi: sono molti i telespettatori che si stanno schierando contro di lei e soprattutto contro la sua capacità di litigare con tutti, soprattutto con le donne della casa.

In questi casi i meccanismi dei reality possono trasformarsi in una pericolosissima arma a doppio taglio, come ha sottolineato Alessandro Cecchi Paone dalle pagine di Nuovo TV.

Il giornalista, che ha vissuto i reality sia da spettatore sia da partecipante, ha deciso di chiarire il suo punto di vista, difendendo Antonella dalle violentissime critiche da cui sta venendo bersagliata. Secondo il giornalista i reality ad alcune persone fanno molto bene, ad altre molto meno.

Alessandro Cecchi Paone: “Il GF VIP non fa per Antonella Elia”

Le motivazioni per cui si può decidere di partecipare a un reality show possono essere diverse. Se per un perfetto sconosciuto il sogno è quello di conquistare i classici “quindici minuti di celebrità”, quello dei concorrenti già famosi, con una lunga carriera alle spalle, è di salire di nuovo alla ribalta, diventando di nuovo popolari e amati dal grande pubblico che, magari, negli ultimi anni li ha un po’ dimenticati.

Antonella Elia, esattamente come tutti coloro che hanno partecipato al Grande Fratello VIP 4, si trovava in questo stato d’animo quando ha deciso di partecipare al reality.

Il problema però è che, come ha sottolineato Alessandro Cecchi Paone, un reality non è un’esperienza semplice dal punto di vista psicologico: al contrario può risultare molto pesante.

“I reality possono produrre grandi benefici a chi li fa, ma anche danni incalcolabili e dagli effetti duraturi” ha spiegato il giornalista dalle pagine di Nuovo TV.

Mai come in questo caso i “danni incalcolabili” sono di principalmente di natura emotiva e psicologica. Antonella Elia, come hanno ormai imparato i suoi coinquilini e i telespettatori da casa, ha dei seri problemi relazionali, che si sono sempre manifestati (come ha ricordato recentemente Enrica Bonaccorti) e che affondano in un passato difficile.

A quanto pare, all’età di 56 anni, Antonella non è ancora stata in grado di imparare a gestire i suoi alti e bassi, arrivando davvero allo stremo delle forze negli ultimi giorni di questo difficile Grande Fratello VIP 4.

Inutile dire che la paura della pandemia e la preoccupazione per tutti i propri cari, i quali potenzialmente sono a diretto contatto con il contagio, peggiora enormemente la “tenuta psicologica” dei concorrenti.

Queste considerazioni però non permetteranno alla Elia di passarla liscia ancora a lungo: durante la prossima puntata del Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini potrebbe succedere davvero di tutto, anche se Maurizio Costanzo ha espresso il suo parere consigliando a Signorini di non far accadere una cosa in particolare.

