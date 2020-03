GF Vip | Antonella Elia, mentre raccontava di un suo incubo a Paola Di Benedetto, ha rivelato di vergognarsi di se stessa

Antonella Elia sta vivendo male questi ultimi giorni al GF Vip, ricchi di ansia e pressione per ciò che aspetta ai concorrenti al di fuori della casa più spiata d’Italia, data l’emergenza che tutto il mondo sta vivendo.

Per questo motivo, l’ex ragazza di Non è la Rai è solita fare incubi. Antonella ha confidato a Paola Di Benedetto di aver più volte sognato di essere ricoperta da del fango scuro, ammettendo che forse tutto questo sia soltanto frutto di una riflessione con se stessa perché si vergogna di ciò che è.

“Penso che mi capiti di sognare queste cose, di essere ricoperta dal fango, perché mi vergogno di me stessa” ha esordito Antonella. “Mi vergogno di ciò che sono”.

Antonella Elia ha ammesso di vergognarsi di se stessa al GF Vip, ma Paola Di Benedetto è subito intervenuta provando a farla ragionare.

Paola Di Benedetto rincuora Antonella Elia al GF Vip

Paola Di Benedetto, che nelle scorse ora ha rivelato che Antonella Elia si merita la finale al Grande Fratello Vip, ha subito rincuorato la sua compagna di viaggio, provando a farla ragionare.

La fidanzata di Federico Rossi, infatti, ha fatto notare all’ex ragazza di Non è la Rai che probabilmente l’incubo è frutto dello stress accumulato in questi giorni, ma non solo.

Paola Di Benedetto al GF Vip ha fatto notare che Antonella Elia, nel corso di questi mesi, si è sempre esposta in prima persona e che forse nei suoi sogni si copre per la voglia di protezione da ciò che le sta accadendo. Questa, purtroppo, non è la prima volta che Antonella fa una confessione del genere. Già qualche giorno fa aveva rivelato di essersi pentita del suo comportamento con la mamma Paola, per non averle rivolto la parola per motivi futili.

Paola Di Benedetto e Antonella Elia al GF Vip hanno creato davvero un bel rapporto e sicuramente continueranno ad essere amiche anche al di fuori del programma, visto che ci sono sempre state l’una per l’altra.