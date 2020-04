Scopri 20 incredibili fatti sorprendenti sul cervello umano

Il tuo corpo è una macchina perfetta che nasconde moltissimi misteri, alcuni dei quali sono davvero inimagginabili. Scopri x curiosità sul cervello.

“Sono abbastanza artista da attingere liberamente alla mia immaginazione. L’immaginazione è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata, l’immaginazione circonda il mondo.”–Albert Einstein.

Questa citazione appartiene ad un uomo considerato tra i più intelligenti mai esistiti e che è stato in grado di stravolgere il tempo e lo spazio, eppure il sul cervello era più piccolo del 10 % rispetto alla media grandezza di un cervello umano. Questo ci fa capire che questo organo e le sue innumerevoli potenzialità non dipendono certo dalle sue dimensioni.

Il cervello è uno degli organi più importanti del corpo umano. Abbiamo scoperto molti fatti interessanti su questo organo che probabilmente pochi di noi conoscono. Pensa per esempio che il tuo cervello è più potente di qualsiasi nuovo computer o smartphone, e che quindi nulla può sostituirlo.

Scopri tutti i misteri di questo organo speciale senza il quale saresti vuoto al punto da non avere neanche un ricordo.

Sullo stesso argomento >>>>Cervello | Queste 7 abitudini rischiano di danneggiarlo

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Curiosità sul cervello umano

In questo articolo scoprirari che questo organo è ancora più sorprendente di quello che immaginavi. Ecco alcune particolarità del cervello umano che ti stupiranno:

1/La musica stimola la stessa parte del cervello che rilascia dopamina mentre fai l’amore e mentre ti delizi nel mangiare. Ti potrebbe interessare anche scoprire perchè se la musica ti fa venire la pelle d’oca significa che il tuo cervello è speciale

2/Ogni neurone può trasmettere 1.000 impulsi nervosi al secondo

3/Esistono fino a 10.000 diversi tipi di neuroni nel cervello

4/Il cervello non è in grado di svolgere attività di multitasking. Questo è quanto emerge dagli sudi di David Meyer, scienziato della cognizione nell’Università del Michigan, dove ricopre il ruolo di direttore del laboratorio di Cervello, Cognizione ed Azione. Meyer afferma: “Quando eseguiamo in multitask operazioni che richiedono l’utilizzo degli stessi canali di processo del nostro cervello, sorgeranno conflitti fra le attività ed occorrerà scegliere quella su cui focalizzarsi e alla quale dedicare il canale di elaborazione.

5/Il tuo cervello mette 2.500.000 gigabyte di spazio di archiviazione a tua disposizione

6/Il tuo cervello genera circa 23 watt di elettricità, l’energia sufficiente per alimentare una lampadina a LED

7/Leggere ad alta voce aiuta lo sviluppo del cervello

8/Cinque minuti senza ossigeno possono causare la morte di alcune cellule cerebrali, con conseguenti danni al cervello

9/Un cervello medio genera fino a 50.000 pensieri ogni giorno

10/In generale, il cervello degli uomini ha una dimensione maggiore di quello delle donne del 10%

11/Il cervello di Albert Einstein era più piccolo del 10% rispetto alla media grandezza dei cervelli umani

12/I nostri limiti di attenzione si stanno riducendo, la soglia era stata stimata a 12 secondi nel 2000 e si è abbassata ad 8 secondi nel 2015. Questo è quanto sarebbe emerso da uno studio commissionato dalla Microsoft. L’azienda ha intervistato duemila volontari e poi ha fatto un raffronto con un altro studio condotto su un altro campione di 112 persone, con tanto di monitoraggio dell’attività cerebrale tramite elettroencefalogramma.

13/Il tuo cervello inizia il su graduale processo di invecchiamento fisiologico dall’età di 45 anni come dimostra una ricerca clinica condotta congiuntamente dall’ University College di Londra e dal Centro ricerche epidemiologiche di Parigi, pubblicata sul British Medical Journal nel 2012.

14/ Quando sei sbronzo il tuo cervello non è in grado di formare ricordi poichè l’alcool influenzerebbe le sostanze chimiche che fissano i ricordi. Questo è stato dimostrato

da uno studio condotto nel 2002 negli Usa. Su 772 studenti che avevano consumato alcol il 40 % soffriva di blackout.

15/Secondo Theconversation.com ll cervello non ha nocicettori del dolore e quindi non sente dolore. I nocicettori sono i nervi che rilevano il danno del nostro corpo e lo segnalano al midollo spinale e al cervello.

16/Il 95% delle tue decisioni ha luogo nel tuo subconscio. John-Dylan Haynes ha dimostrato attraverso uno studio che prendiamo le nostre decisioni circa sette secondi prima di esserne consapevoli e circa dieci secondi prima di eseguirle.

17/Si stima che il 70% dei pensieri di tutti i giorni siano negativi: autocritici, pessimisti o paurosi

Ti potrebbe interessare anche >>>> 12 alimenti utili per il tuo cervello | Facili da reperire

18/Il nostro cervello preferisce le immagini al testo

19/La privazione del sonno aumenta la temperatura nel cervello e lo sbadiglio lo raffredda

20/ Il fischio nelle orecchie è una funzione cerebrale.

Fonte: intraprendere.net, digitalic.it, lamenteemeravigliosa.it, www.notizieora.it