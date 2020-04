GF Vip | Ursula Bennardo ha definito tutte le persone che seguono lei e il suo compagno Sossio Aruta delle brave persone a differenze dei fan degli altri concorrenti di Alfonso Signorini

Ursula Bennardo, da quando il suo Sossio Aruta è entrato nella casa del GF Vip, è più attiva che mai sul suo profilo Instagram.

L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne ci ha tenuto a fare un ringraziamento speciale a tutte quelle persone che seguono lei e il suo compagno. In quanto, a differenza degli altri concorrenti di Alfonso Signorini, possono fare affidamento su persone perbene che li sostengo nel loro percorso televisivo, mentre i fan degli altri non sarebbero poi così educati e gentili come vogliono far credere.

“Volevo ringraziarvi tutti per i tantissimi messaggi che mi mandate a cui purtroppo non riesco sempre a rispondere” ha premesso Ursula. “E’ motivo di orgoglio per me sapere che ci sostiene è un gruppo di persone perbene” ha proseguito l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. “Siete genuini e buoni come noi. Agli altri, non vi arrabbiate, è normale che chi usa i social per esprimere il proprio pensiero in maniera volgare abbia dei problemi psichici” ha concluso la compagna di Sossio Aruta del GF Vip.

Ursula Bennardo ha lanciato una frecciata ai fan di Licia Nunez? Non sarebbe di certo la prima volta, visto che nelle scorse ore si lamentava del loro atteggiamento nei suoi confronti.

Ursula Bennardo commenta la lite tra Sossio Aruta e Teresanna al GF Vip

Ursula Bennardo, tra una riflessione e l’altra, ci ha tenuto con giusta causa a dire la sua in merito alla furiosa litigata tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese al Grande Fratello Vip. La dama, a differenza di quanti molti possano pensare, è orgogliosa di come il suo compagno sta reagendo all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Il mio amore l’ha pure avvisata prima di mandarla a quel paese” ha scritto Ursula Bennardo su Sossio Aruta al GF Vip, che ieri ha criticato i fan di Licia Nunez definendoli sette di demoni per i numeri messaggi che le inviavano. “E’ troppo dolce!” ha proseguito. “Lui quando c’è da mandare, manda direttamente” ha concluso, aggiungendo delle emoticon che sorridono.

Intanto, mancano poche ore e scopriremo chi sono gli altri finalisti del GF Vip oltre a Sossio ed Aristide.