GF Vip | Ursula Bennardo si è duramente schierata contro i fan di Licia Nunez, chiedendosi se sono sostenitori dell’artista o sette di demoni

Ursula Bennardo è una vera e propria furia e lo ha dimostrato più volte durante il corso di queste settimane in cui il suo compagno Sossio Aruta è al GF Vip.

L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne non ha mai di certo fatto mistero di non provare una forte simpatia per Licia Nunez e la sua compagna Barbara Eboli, ma oggi si aggiungono pure i fan dell’attrice che hanno fatto perdere la calma alla compagna di Sossio. Il motivo? Invece di sostenere la loro beniamina, i fan di Licia trascorrerebbero il loro tempo ad inviarle messaggi privati dai contenuti poco carini. Ursula ha perso la pazienza, sbottando poi sul suo profilo Instagram. Ecco cosa ha detto.

“Non fate altro che inviarmi storie, commenti, messaggi privati ricchi di cattiveria” ha esordito Ursula Bennardo contro i fan di Licia Nunez. “Ma siete gruppi di fan oppure delle sette di demoni? Ma che cazz*!” ha concluso, lasciando tutti di stucco.

GF Vip | Ursula Bennardo sbotta: “E’ la prima volta che mi accade!”

Ursula Bennardo, che già aveva litigato con la fidanzata di Licia Nunez, ha in parte compreso che il pubblico dell’attrice non è abituato a vederla partecipare in un programma televisivo, visto che di solito recita per le fiction in cui ci sono modalità di approccio completamente diverse, ma che questo non giustifica il loro atteggiamento nel ricoprirla di insulti.

“Capisco che non siete abituati a vedere Licia partecipare ai programmi televisivi” ha esordito la compagna di Sossio Aruta del GF Vip. “Ma dovreste elogiare i suoi pregi e non insultare gli altri” ha proseguito. “E’ la prima volta che mi accade una cosa del genere ed è ingiustificabile” ha scritto Ursula Bennardo su Instagram. “Più passano i giorni e più i vostri atteggiamenti degenerano, sempre più assatanati!” ha concluso.

Il pubblico non ha reagito bene di fronte allo sfogo di Ursula Bennardo perché, manco a farlo apposta, poco prima anche Sossio aveva criticato duramente il pubblico di Licia Nunez.