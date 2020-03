Grande Fratello VIP | Maurizio Costanzo dà un consiglio a Signorini

Il Grande Fratello VIP sta andando avanti e Maurizio Costanzo ha fatto recentemente il punto della situazione tra la “quarantena dorata” dei concorrenti e quella degli altri italiani. Il risultato? Un consiglio a Signorini.

Il Grande Fratello VIP sta continuando ad andare in onda e a intrattenere i suoi telespettatori come da programma. Nonostante la “sospensione” del tempo all’interno della casa, però, all’esterno della Porta Rossa il mondo sta continuando la sua battaglia contro il Coronavirus.

Proprio in merito a questo punto così dolente e così importante per la salute di tutti gli italiani, Maurizio Costanzo ha fatto recentemente alcune importanti considerazioni che gli autori del reality show dovrebbero certamente mettere in pratica per la sicurezza di tutti.

Maurizio Costanzo: “Al Grande Fratello VIP basta sorprese”

Per movimentare la situazione all’interno della Casa del Grande Fratello, da diverse edizioni gli autori dello show hanno preso l’abitudine di organizzare sorprese ai concorrenti, facendo in modo che essi incontrino persone importanti della famiglia oppure persone a cui sono legate da storie sentimentali passate o presenti.

Nelle scorse edizioni del Grande Fratello VIP, per esempio, abbiamo visto la mamma di Cecilia Rodriguez entrare nella casa per conoscere Ignazio Moser all’epoca in cui lui e Cecilia stavano letteralmente dando spettacolo (a luci quasi rosse) all’interno della casa.

Un’altro incontro memorabile, e più recente, fu quello tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, per un ennesimo confronto in merito a una storia che all’epoca era finita davvero da poco.

Le sorprese da parte della redazione, però, secondo Maurizio Costanzo dovrebbero essere completamente interrotte.

Il motivo non è assolutamente relativo alla qualità dello spettacolo che il GFVIP dovrebbe offrire, ma fa riferimento alla sicurezza dei concorrenti, i quali probabilmente non si rendono davvero conto di quanto sono fortunati.

I concorrenti del Grande Fratello VIP, infatti, sono gli unici italiani ad essere stati isolati dal resto della comunità da un momento ben precedente all’inizio della quarantena volontaria.

Questo implica che nessuno di loro può essere stato contagiato dal Coronavirus: una fortuna inimmaginabile in questo preciso momento storico.

Ovviamente far entrare persone estranee nella casa non farebbe altro che aumentare in maniera enorme il rischio a cui sono esposti i concorrenti. Per Maurizio Costanzo, quindi, è arrivato il momento di interrompere gli incontri tra i concorrenti e i loro cari che vivono nel mondo reale.

Alfonso Signorini accoglierà questo consiglio dettato dalla prudenza oppure continuerà a organizzare “incontri a sorpresa” tra i concorrenti e le persone a loro care?

C’è da dire che Maurizio Costanzo ha approfittato del suo spazio editoriale su Libero Quotidiano per lanciare una frecciatina non indifferente alla correttezza del programma di Signorini: “i concorrenti del Grande Fratello Vip, reclusi da molte settimane nella casa, sono gli unici garantiti dal non prendere il Coronavirus. Se mai accadesse, ci porremmo tutti qualche domanda. Ma non accadrà.”

È chiaro che Costanzo abbia ipotizzato, anche se solo in via teorica, la possibilità che i contatti tra concorrenti e mondo esterno ci siano eccome e che la loro reclusione non sia affatto completa come si lascia credere ai telespettatori per amore di spettacolo.

