GF Vip | Aristide Malnati ha rivelato che Paolo Ciavarro si meriterebbe di arrivare alla finale condotta da Alfonso Signorini

La quarta edizione del GF Vip è agli sgoccioli e i concorrenti di Alfonso Signorini iniziano a tirare le somme di quest’esperienza che forse, visto quello che sta accadendo nel nostro paese, non è andata proprio come tutti avrebbero voluto.

Aristide Malnati, il secondo finalista di quest’edizione, ha rivelato che gli piacerebbe vedere sul podio Paolo Ciavarro. Il motivo? Secondo l’archeologo, il giovane conduttore di Forum avrebbe fatto un percorso pulito, facendo innamorare il pubblico del piccolo schermo con la sua relazione con Clizia Incorvaia, ma non solo. “Hai sempre dato un buon esempio in questi mesi, sei un bravo ragazzo” ha aggiunto Aristide.

Il pubblico del piccolo schermo sarà dello stesso parere? Paolo Ciavarro andrà in finale al GF Vip?

Paolo Ciavarro svela ad Aristide Malnati chi vorrebbe in finale al GF Vip

Paolo Ciavarro ha apprezzato l’opinione di Aristide Malnati al Grande Fratello Vip, che è stato stroncato da Rita Rusic, rivelandogli anche chi secondo lui merita di passare alla fase finale del reality show di Alfonso Signorini.

“Sicuramente uno dei noi ragazzi, o più di uno, arriva in finale” ha premesso il compagno di Clizia Incorvaia, che ieri ha avuto un faccia a faccia con l’amante di Francesco Sarcina a Live Non è la d’Urso. “Qualcuno tra me, Andrea Denver e Paola” ha proseguito. “Paola merita sicuramente la finale, ha fatto decisamente un bel percorso” ha specificato. “Anche se Antonio Zequila non la pensa come me, dice che non la merita” ha concluso.

Nonostante in casa facciano le loro riflessioni, è ancora tutto da decidere e non ci resta che attendere ancora poche ore per scoprire chi saranno i finalisti del GF Vip.