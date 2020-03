Coronavirus | Wanda Nara, nonostante la pandemia, è tornata in Italia da Parigi con i suoi figli, facendo andare su tutte le furie il suo ex marito Maxi Lopez

Wanda Nara, insieme a suo marito Mauro Icardi, ha scelto di lasciare Parigi, città che li ospitava, per raggiungere il lago di Como con tutta la famiglia.

La scelta dell’opinionista del Grande Fratello Vip, vista l’emergenza del coronavirus in tutto il mondo, non è piaciuta al suo ex marito Maxi Lopez, che sembrerebbe non essere stato avvisato di tale spostamento.

Maxi Lopez ha attaccato Wanda Nara, giudicando incosciente la scelta di mettere a rischio, in questo periodo dove tutti ci invitano a stare a casa, la vita di ben 5 bambini.