Licia Nunez, al Grande Fratello Vip 2020, racconta il momento doloroso della morte del padre: “non sono arrivata in tempo”.

Licia Nunez si lascia andare ai tristi ricordi raccontando a Patrick Ray Pugliese il rimpianto per non essere arrivata in tempo dal padre per ascoltare le sue ultime parole prima di morire. L’attrice pugliese, a pochi giorni dalla semifinale, in onda mercoledì 1° aprile, apre il suo cuore svelando il rapporto che aveva con il padre.

Licia Nunez e il rimpianto per la morte del padre: “non sono arrivata in tempo. Se potessi tornare indietro prenderei il primo treno”

Licia Nunez che, nelle ultime settimane, ha avuto diversi scontri con Antonella Elia per poi litigare anche con Sossio Aruta, racconta a Patrick Ray Pugliese la sua adolescenza. L’attrice pugliese confessa di aver lasciato la scuola quando aveva 16 anni e di aver cominciato subito a lavorare. A 22 anni, però, ha sentito l’esigenza di allontanarsi dalla propria famiglia e, dopo aver lasciato Barletta, si è trasferita prima a Milano e poi a Roma riuscendo a diventare un’attrice.

“Sono andata via giovane, a 22 anni, però ho avuto un’adolescenza molto travagliata perché a 16 anni ho lasciato il liceo […] Non volevo più stare a casa, l’aria era molto pesante, i miei litigavano”, ha raccontato la Nunez.

“Sono andata a lavorare, facevo la commessa, poi un bel giorno ho visto mia madre che stava veramente male, soffriva molto, e le dico ‘Ho bisogno di fare un’esperienza fuori’. E lei mi ha detto ‘Ti chiedo solo una cosa: almeno il diploma. E io ho detto ‘Va bene’. Ho fatto due anni in uno e poi il quinto anno”“, ha aggiunto.

Lontana dalla propria famiglia, Licia è riuscita a realizzare i suoi sogni professionali, ma il suo rimpianto resta quello di non essere riuscita ad ascoltare le parole del padre prima che morisse.

“No, non sono arrivata in tempo. Se potessi tornare indietro prenderei il primo treno e andrei lì in ospedale e sentirei le sue ultime parole. Questo sì. Ecco, vedi, in quel momento lì della vita… è successo tutto quello che io non ho fatto in 40 anni”, ha confessato Licia a Patrick.

Un grande dolore, dunque, per Licia che, nelle scorse puntate, ha ricevuto la lettera della mamma che le ha confessato di essere orgogliosa di lei.