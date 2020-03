GF Vip | Rita Rusic ha commentato ieri la diretta di Alfonso Signorini, stroncando la scelta del pubblico di mandare Aristide Malnati in finale

Ieri sera è andato in onda un nuovo appuntamento con la quarta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. Durante la diretta, è stato eletto il secondo finalista di quest’anno che, forse in maniera del tutto inaspettata, è stato Aristide Malnati.

L’archeologo non ha mai preso parte alle dinamiche nella casa più spiata d’Italia, anzi. E’ sempre rimasto un po’ in disparte, facendo quasi un po’ da sfondo agli altri concorrenti. Per questo motivo, tutti si sono stupiti della scelta del pubblico da casa, perfino i telespettatori stessi. Anche Rita Rusic, infatti, ha commentato stupita la notizia sul suo profilo Twitter.

“Non appena hanno eletto Aristide in finale, l’ho subito detto alla Cri” ha esordito la produttrice. “Chi??? Cosa?? Come?? Lei dopo è svenuta!” ha concluso sbigottita.

Rita Rusic ha bocciato Aristide Malnati in finale al GF Vip, che non si aspettava assolutamente una scelta del genere, ma bisogna specificare anche il contesto in cui si è ritrovato a scegliere il pubblico da casa. Da un lato Teresanna e Sara, due delle nuove entrate, e dall’altra l’archeologo e Zequila, che non ha convinto più di tanto i telespettatori.

Rita Rusic, oltre a commentare la scelta del pubblico di eleggere Aristide Malnati come secondo finalista del Grande Fratello Vip, aveva fatto clamore anche la scelta di Sossio come primo finalista, ha detto la sua in merito all’atteggiamento adottato da ieri sera da Andrea Denver, con cui aveva particolarmente legato all’interno della casa più spiata d’Italia.

La produttrice non ha apprezzato la scelta del bel modello di salvare Antonella Elia, durante la fase delle votazioni, e non Patrick Pugliese, suo amico.

“Io sono senza parole” ha esordito Rita Rusic contro Andrea Denver al GF Vip, che ieri era abbastanza preoccupato per la diretta con Signorini. “Andrea è stato più falso lui che Giuda!” ha concluso amareggiata l’acerrima nemica di Valeria Marini.

La puntata di ieri, come prevedibile, ha fatto discutere molto e non solo il pubblico.