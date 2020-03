Coronavirus | Valeria Marini ha ammesso a Live Non è la d’Urso, contrariamente a quanto affermato al Grande Fratello Vip, di non essersi sottoposta al tampone

Valeria Marini, dopo aver avuto numerosi attacchi di tosse durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, aveva rivelato di essersi sottoposta al tampone, prima di prendere parte al programma, al fine di verificare se fosse positiva o meno al coronavirus. Fortunatamente, però, il tampone aveva dato esito negativo, tranquillizzando così tutti i suoi compagni di viaggio.

Selvaggia Lucarelli, nel corso di questi giorni, ha però insinuato il dubbio che quanto rivelato dalla showgirl non fosse vero, in quanto nel periodo in cui lui è entrata nella casa più spiata d’Italia nel nostro paese non c’era nessun caso di contagio ed era impossibile che le avessero sottoposto il tampone.

Valeria Marini ha smentito di essersi fatta il tampone, dopo le insistenze della giornalista, rivelando di essersi confusa e di essersi sottoposta ad un tampone faringeo e non a quello per il coronavirus.

Coronavirus | Valeria Marini: “Basta polemiche!” | Barbara d’Urso interviene

Valeria Marini ha smentito la notizia a Live Non è la d’Urso, programma a cui partecipato la settimana scorsa dove è stata anche “smascherata” da Barbara, affermando che al GF Vip si è semplicemente confusa in quanto si è sottoposta al tampone faringeo poiché aveva alti e bassi con la voce ed era convinta di essersi sottoposta anche a quello per il coronavirus.

“Però vorrei invitare tutti a non fare polemiche, in questo periodo dobbiamo essere tutti uniti” ha dichiarato Valeria Marini a Live Non è la d’Urso, facendo riferimento alle indagini di Selvaggia Lucarelli per TPI. “Non stiamo facendo nessuna polemica, Valeria” è subito intervenuta Barbara d’Urso. “Bisognava soltanto appurare se tu ti fossi sottoposta al tampone oppure no” ha concluso la padrona di casa.

Valeria, dunque, non avrebbe avuto nessuna corsia preferenziale, a contrariamente a quanto si mormorava negli scorsi giorni, ma avrebbe semplicemente fatto confusione sull’argomento.