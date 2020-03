Per preparare i crocchè di patate, iniziate a, così da eliminare tutti i residui di terra. Trasferitele in una pentola con abbondante acqua, che dovrà coprirle totalmente, il tempo necessario per la cottura è di circa 40 minuti.

Trascorso il tempo, toglietele con una schiumarola, lasciatele raffreddare e poi quando saranno tiepide le sbucciate e le riducete in purea con uno schiacciapatate. In una ciotola a parte sbattete i tuorli con il pepe e il sale, la noce moscata e il formaggio grattugiato. Mescolate con un cucchiaio, in modo da amalgamare il tutto, fino ad ottenere un composto morbido e asciutto, prendete una piccola porzione di impasto e formate i crocchè, da 70 g ciascuno per ottenere 15 pezzi, oppure potete dimezzare a 35 g circa ciascuna se le preferite più piccole e ne otterrete circa 30.