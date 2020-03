Valeria Marini ha mentito affermando di essersi sottoposta al tampone per verificare se fosse positiva o meno al coronavirus? Selvaggia Lucarelli, per TPI, ha provato a fare chiarezza

Valeria Marini, prima di essere eliminata dal GF Vip, aveva fatto preoccupare i suoi compagni di viaggio. In che modo? La showgirl si era sentita poco bene, e continua a non sentirsi in forma, facendo nascere il sospetto che fosse positiva al coronavirus. Valeria li aveva tranquillizzati affermando di essersi sottoposta al tampone e di essere negativa.

Selvaggia Lucarelli ha indagato sulla vicenda in quanto, quando Valeria era entrata nella casa, non c’era nessun caso positivo in Italia e l’è sembrato strano che l’avessero effettuato il tampone.

La Marini ha dichiarato ai microfoni di TPI di aver fatto il tampone privatamente e di non poter fare il nome del medico che le avrebbe fatto questo piacere, ma nonostante ciò non ha consegnato la certificazione dell’esame alla produzione del GF Vip e, almeno per il momento, non l’ha inviata nemmeno alla Lucarelli che le ha chiesto il documento per verificare la sua versione della storia. Il dubbio ora nasce spontaneo: Valeria Marini ha mentito sul tampone al GF Vip?