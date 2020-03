GF Vip | I concorrenti di Alfonso Signorini sospettano che Valeria Marini abbia contratto il coronavirus, ma lei ha rivelato di aver fatto il tampone

Ore di tensione per i concorrenti della quarta edizione del GF Vip, che notando alcuni strani sintomi in Valeria Marini hanno iniziato a sospettare che potesse aver contratto, prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, il coronavirus. La showgirl, infatti, è spesso in viaggio per lavoro e non di rado si è ritrovata per Milano, luogo in cui tutto sarebbe iniziato per l’emergenza in Italia.

La stella del bagaglino ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi compagni di viaggio rivelando loro che prima di fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia si è sottoposta al tampone ed è risultato negativo. Visto il periodo, si è semplicemente influenzata.

Valeria Marini si è sottoposta al tampone prima del GF Vip. La reazione del web, però, è stata tutt’altro che positiva alla notizia.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip | Valeria Marini sta male: Fabio Testi la prende in giro

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Valeria Marini ha fatto il tampone prima del GF Vip: il web furioso

Dopo la rivelazione di Valeria Marini al GF Vip, il web si è lasciato andare ad una lunga protesta trovando ingiusto che lei abbia potuto sottoporsi al tampone del coronavirus senza avere alcun sintomo, mentre un comune cittadino non può.

La risposta a questo quesito non è così difficile da immaginare. La concorrente di Alfonso Signorini, che di recente ha pregato con i suoi compagni di viaggio per tutte le vittime del coronavirus, ha dovuto sottoporsi al tampone perché nel caso in cui si fosse scoperta essere positiva in un secondo momento, avrebbe in maniera inevitabile contagiato tutto il cast del Grande Fratello Vip 2020, che sarebbe stato costretto a trascorrere la quarantena, nel migliore dei casi, nella casa più spiata d’Italia.

Ecco perché Valeria Marini ha fatto il tampone prima di entrare al GF Vip, tra l’altro sembra che Mediaset stia pensando alla chiusura anticipata del programma a causa dell’emergenza che sta vivendo il nostro paese.

Leggi anche:

Pago dopo il GF Vip: “Hanno sfruttato la mia storia con Serena Enardu”

Fortunatamente, nonostante i sospetti dei concorrenti, Valeria Marini è negativa al coronavirus.